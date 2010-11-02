Да. Или 5 го, но что бы провелось по счету 5 го.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:25
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:27
да сколько уже можно повторять. не хотите платить РКО делайте так что бы в РД у вас не было долга. плюс добавляйте деньги на смс если не отключено.
а следить за тем что когда и как у вас проводится по счету то уже самостоятельно.
выйти наличкой у аллы без мзды можно только двумя путями:
1. сняв с ощадного если деньги лежали больше 14 дней.
2. сняв с пакетной карты согласно условий на снятие налички конкретного пакета.
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:06
А если эта трата больше 1т.грн и оформляется рассрочка, то 60 не снимут?
Рассрочка как бы параллельно идет?
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:15
mihasik Правильно. Активированные рассрочки минусуются. Активированные- это те по которым пришла СМС "ваша рассрочка активирована".
Нежелательно оформлять рассрочки близко к РД.
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:33
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