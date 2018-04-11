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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:25

  mihasik написав:Если у меня рд 5 число,первую трату я делаю 29го числа. Когда нужно загаситься чтоб не попасть на 60грн.?Всё равно до 5го?

Да. Или 5 го, но что бы провелось по счету 5 го.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:27

  mihasik написав:Если у меня рд 5 число,первую трату я делаю 29го числа. Когда нужно загаситься чтоб не попасть на 60грн.?Всё равно до 5го?

да сколько уже можно повторять. не хотите платить РКО делайте так что бы в РД у вас не было долга. плюс добавляйте деньги на смс если не отключено.
а следить за тем что когда и как у вас проводится по счету то уже самостоятельно.

  kreuz написав:Коллеги, некогда уже на себе проверять. Можно ли наличкой зайти на Сбер, чтобы до 14 дней с него можно было снять без комиссий? Как это сделать? А если войти от клиента Альфы по номеру карты?

выйти наличкой у аллы без мзды можно только двумя путями:
1. сняв с ощадного если деньги лежали больше 14 дней.
2. сняв с пакетной карты согласно условий на снятие налички конкретного пакета.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:06

  lel написав:
  mihasik написав:Если у меня рд 5 число,первую трату я делаю 29го числа. Когда нужно загаситься чтоб не попасть на 60грн.?Всё равно до 5го?

Да. Или 5 го, но что бы провелось по счету 5 го.

А если эта трата больше 1т.грн и оформляется рассрочка, то 60 не снимут?
Рассрочка как бы параллельно идет?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:15

mihasik Правильно. Активированные рассрочки минусуются. Активированные- это те по которым пришла СМС "ваша рассрочка активирована".
Нежелательно оформлять рассрочки близко к РД.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:33

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Когда появится электричество в отделении на Героях труда, Харьков?
Все парализовано. Банкоматы черные, в отделении темнота.

IMPRINTER, добрый день. Электроэнергия восстановлена.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:56

  wig написав:
  ALEF написав:Единственное что напрягает - на карте ультра нет лимита на покупки через интернет.

И 3D. Так что там один выход, все держать на дохсейфе и скидывать только перед покупкой.

Или оформить дебетку Мони и там будет все, чего нет у Аллы - и 3д, и лимит на интернет, и пайпас, и КБ ситуативно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:58

Доброго вечора!

Підкажіть будь ласка, на рахунок розстрочки по карті.
як не попасти на відсотки та інші платежі.
Договір від 23 грудня.
Оплата за товар 28/04
активація розстрочкм 03/04
сума 3900.
взяло одноразову комісію 78 грн за розстрочку на 6 міс
період 6 міс
платежі 650грн/міс
як потрібно правильно платити до 23 числа кожного місяця, чи після? потрібно поповняти саму карту, чи заходити в кабінеті в "мої розстрочки"
коли здійснювати 1 платіж?
Дякую.
Pokahontas
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:20

Господа, подскажите... в связи с введением платных рассрочек на 6,9, и 12 месяцев каков нынче формат приходящей смс и как оформить бесплатную рассрочку на 3 месяца? Краем уха слышал, что для этого вроде нужно принять смс-ку на смартфон и провести некие манипуляции... и как надо поступать, если финансовый номер стоит в обычном кнопочном телефоне-звонилке... :oops:
Карамболь
 
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