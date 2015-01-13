mihasik написав:Если у меня рд 5 число,первую трату я делаю 29го числа. Когда нужно загаситься чтоб не попасть на 60грн.?Всё равно до 5го?
да сколько уже можно повторять. не хотите платить РКО делайте так что бы в РД у вас не было долга. плюс добавляйте деньги на смс если не отключено. а следить за тем что когда и как у вас проводится по счету то уже самостоятельно.
kreuz написав:Коллеги, некогда уже на себе проверять. Можно ли наличкой зайти на Сбер, чтобы до 14 дней с него можно было снять без комиссий? Как это сделать? А если войти от клиента Альфы по номеру карты?
выйти наличкой у аллы без мзды можно только двумя путями: 1. сняв с ощадного если деньги лежали больше 14 дней. 2. сняв с пакетной карты согласно условий на снятие налички конкретного пакета.
Підкажіть будь ласка, на рахунок розстрочки по карті. як не попасти на відсотки та інші платежі. Договір від 23 грудня. Оплата за товар 28/04 активація розстрочкм 03/04 сума 3900. взяло одноразову комісію 78 грн за розстрочку на 6 міс період 6 міс платежі 650грн/міс як потрібно правильно платити до 23 числа кожного місяця, чи після? потрібно поповняти саму карту, чи заходити в кабінеті в "мої розстрочки" коли здійснювати 1 платіж? Дякую.
Господа, подскажите... в связи с введением платных рассрочек на 6,9, и 12 месяцев каков нынче формат приходящей смс и как оформить бесплатную рассрочку на 3 месяца? Краем уха слышал, что для этого вроде нужно принять смс-ку на смартфон и провести некие манипуляции... и как надо поступать, если финансовый номер стоит в обычном кнопочном телефоне-звонилке...
Карамболь прийшла смс з наступним текстом: Сплачуйте покупку 3900 частинами по 650 в міс під 0,010% міс на 6 міс. разова комісія 78 грн. відправте СМС з кодом (код) на це СМС до 15/04. Цікавить інший термін переходьте за посиланням https://...., посилання дійсне тільки з телефону.
Карамболь написав:Господа, подскажите... в связи с введением платных рассрочек на 6,9, и 12 месяцев каков нынче формат приходящей смс и как оформить бесплатную рассрочку на 3 месяца? Краем уха слышал, что для этого вроде нужно принять смс-ку на смартфон и провести некие манипуляции... и как надо поступать, если финансовый номер стоит в обычном кнопочном телефоне-звонилке...
Переслать смс на смарт Открыть ссылко и выбрать 3 месяца Дождатся повторной смс Ответить на повторную смс