Додано: Сер 11 кві, 2018 13:27

mihasik написав: Если у меня рд 5 число,первую трату я делаю 29го числа. Когда нужно загаситься чтоб не попасть на 60грн.?Всё равно до 5го? Если у меня рд 5 число,первую трату я делаю 29го числа. Когда нужно загаситься чтоб не попасть на 60грн.?Всё равно до 5го?

kreuz написав: Коллеги, некогда уже на себе проверять. Можно ли наличкой зайти на Сбер, чтобы до 14 дней с него можно было снять без комиссий? Как это сделать? А если войти от клиента Альфы по номеру карты? Коллеги, некогда уже на себе проверять. Можно ли наличкой зайти на Сбер, чтобы до 14 дней с него можно было снять без комиссий? Как это сделать? А если войти от клиента Альфы по номеру карты?

да сколько уже можно повторять. не хотите платить РКО делайте так что бы в РД у вас не было долга. плюс добавляйте деньги на смс если не отключено.а следить за тем что когда и как у вас проводится по счету то уже самостоятельно.выйти наличкой у аллы без мзды можно только двумя путями:1. сняв с ощадного если деньги лежали больше 14 дней.2. сняв с пакетной карты согласно условий на снятие налички конкретного пакета.