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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:25
mihasik написав:
Если у меня рд 5 число,первую трату я делаю 29го числа. Когда нужно загаситься чтоб не попасть на 60грн.?Всё равно до 5го?
Да. Или 5 го, но что бы провелось по счету 5 го.
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lel
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Додано: Сер 11 кві, 2018 13:27
mihasik написав:
Если у меня рд 5 число,первую трату я делаю 29го числа. Когда нужно загаситься чтоб не попасть на 60грн.?Всё равно до 5го?
да сколько уже можно повторять. не хотите платить РКО делайте так что бы в РД у вас не было долга. плюс добавляйте деньги на смс если не отключено.
а следить за тем что когда и как у вас проводится по счету то уже самостоятельно.
kreuz написав:
Коллеги, некогда уже на себе проверять. Можно ли наличкой зайти на Сбер, чтобы до 14 дней с него можно было снять без комиссий? Как это сделать? А если войти от клиента Альфы по номеру карты?
выйти наличкой у аллы без мзды можно только двумя путями:
1. сняв с ощадного если деньги лежали больше 14 дней.
2. сняв с пакетной карты согласно условий на снятие налички конкретного пакета.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 14:06
lel написав: mihasik написав:
Если у меня рд 5 число,первую трату я делаю 29го числа. Когда нужно загаситься чтоб не попасть на 60грн.?Всё равно до 5го?
Да. Или 5 го, но что бы провелось по счету 5 го.
А если эта трата больше 1т.грн и оформляется рассрочка, то 60 не снимут?
Рассрочка как бы параллельно идет?
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mihasik
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Додано: Сер 11 кві, 2018 14:15
mihasik Правильно. Активированные рассрочки минусуются. Активированные- это те по которым пришла СМС "ваша рассрочка активирована".
Нежелательно оформлять рассрочки близко к РД.
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lel
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Додано: Сер 11 кві, 2018 14:33
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Когда появится электричество в отделении на Героях труда, Харьков?
Все парализовано. Банкоматы черные, в отделении темнота.
IMPRINTER, добрый день. Электроэнергия восстановлена.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 11 кві, 2018 21:56
wig написав: ALEF написав:
Единственное что напрягает - на карте ультра нет лимита на покупки через интернет.
И 3D. Так что там один выход, все держать на дохсейфе и скидывать только перед покупкой.
Или оформить дебетку Мони и там будет все, чего нет у Аллы - и 3д, и лимит на интернет, и пайпас, и КБ ситуативно.
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curiousobro
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Додано: Сер 11 кві, 2018 21:58
Доброго вечора!
Підкажіть будь ласка, на рахунок розстрочки по карті.
як не попасти на відсотки та інші платежі.
Договір від 23 грудня.
Оплата за товар 28/04
активація розстрочкм 03/04
сума 3900.
взяло одноразову комісію 78 грн за розстрочку на 6 міс
період 6 міс
платежі 650грн/міс
як потрібно правильно платити до 23 числа кожного місяця, чи після? потрібно поповняти саму карту, чи заходити в кабінеті в "мої розстрочки"
коли здійснювати 1 платіж?
Дякую.
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Pokahontas
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Додано: Сер 11 кві, 2018 22:20
Господа, подскажите... в связи с введением платных рассрочек на 6,9, и 12 месяцев каков нынче формат приходящей смс и как оформить бесплатную рассрочку на 3 месяца? Краем уха слышал, что для этого вроде нужно принять смс-ку на смартфон и провести некие манипуляции... и как надо поступать, если финансовый номер стоит в обычном кнопочном телефоне-звонилке...
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Карамболь
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Додано: Сер 11 кві, 2018 23:44
Карамболь написав:
Господа, подскажите... в связи с введением платных рассрочек на 6,9, и 12 месяцев каков нынче формат приходящей смс и как оформить бесплатную рассрочку на 3 месяца? Краем уха слышал, что для этого вроде нужно принять смс-ку на смартфон и провести некие манипуляции... и как надо поступать, если финансовый номер стоит в обычном кнопочном телефоне-звонилке...
Переслать смс на смарт
Открыть ссылко и выбрать 3 месяца
Дождатся повторной смс
Ответить на повторную смс
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curiousobro
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Додано: Сер 11 кві, 2018 23:52
Pokahontas написав:
Доброго вечора!
Підкажіть будь ласка, на рахунок розстрочки по карті.
як не попасти на відсотки та інші платежі.
Договір від 23 грудня.
Оплата за товар 28/04
активація розстрочкм 03/04
сума 3900.
взяло одноразову комісію 78 грн за розстрочку на 6 міс
період 6 міс
платежі 650грн/міс
як потрібно правильно платити до 23 числа кожного місяця, чи після? потрібно поповняти саму карту, чи заходити в кабінеті в "мої розстрочки"
коли здійснювати 1 платіж?
Дякую.
Зайти 24 числа в маб
Записать красную дату в напоминалку на телефоне
По сработке напоминалки - зайти в маб и пополнить кредитку на красную сумму.
И самое главное - делать это нужно каждый месяц, потому что красная дата плавает.
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curiousobro
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