Підкажіть будь ласка, на рахунок розстрочки по карті. як не попасти на відсотки та інші платежі. Договір від 23 грудня. Оплата за товар 28/04 активація розстрочкм 03/04 сума 3900. взяло одноразову комісію 78 грн за розстрочку на 6 міс період 6 міс платежі 650грн/міс як потрібно правильно платити до 23 числа кожного місяця, чи після? потрібно поповняти саму карту, чи заходити в кабінеті в "мої розстрочки" коли здійснювати 1 платіж? Дякую.
Зайти 24 числа в маб Записать красную дату в напоминалку на телефоне По сработке напоминалки - зайти в маб и пополнить кредитку на красную сумму. И самое главное - делать это нужно каждый месяц, потому что красная дата плавает.
Підкажіть будь ласка, на рахунок розстрочки по карті. як не попасти на відсотки та інші платежі. Договір від 23 грудня. Оплата за товар 28/04 активація розстрочкм 03/04 сума 3900. взяло одноразову комісію 78 грн за розстрочку на 6 міс період 6 міс платежі 650грн/міс як потрібно правильно платити до 23 числа кожного місяця, чи після? потрібно поповняти саму карту, чи заходити в кабінеті в "мої розстрочки" коли здійснювати 1 платіж? Дякую.
Зайти 24 числа в маб Записать красную дату в напоминалку на телефоне По сработке напоминалки - зайти в маб и пополнить кредитку на красную сумму. И самое главное - делать это нужно каждый месяц, потому что красная дата плавает.