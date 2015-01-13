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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5541554255435544

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:52

  Pokahontas написав:Доброго вечора!

Підкажіть будь ласка, на рахунок розстрочки по карті.
як не попасти на відсотки та інші платежі.
Договір від 23 грудня.
Оплата за товар 28/04
активація розстрочкм 03/04
сума 3900.
взяло одноразову комісію 78 грн за розстрочку на 6 міс
період 6 міс
платежі 650грн/міс
як потрібно правильно платити до 23 числа кожного місяця, чи після? потрібно поповняти саму карту, чи заходити в кабінеті в "мої розстрочки"
коли здійснювати 1 платіж?
Дякую.

Зайти 24 числа в маб
Записать красную дату в напоминалку на телефоне
По сработке напоминалки - зайти в маб и пополнить кредитку на красную сумму.
И самое главное - делать это нужно каждый месяц, потому что красная дата плавает.
curiousobro
 
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З нами з: 21.07.17
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 06:43

  curiousobro написав:
  Pokahontas написав:Доброго вечора!

Підкажіть будь ласка, на рахунок розстрочки по карті.
як не попасти на відсотки та інші платежі.
Договір від 23 грудня.
Оплата за товар 28/04
активація розстрочкм 03/04
сума 3900.
взяло одноразову комісію 78 грн за розстрочку на 6 міс
період 6 міс
платежі 650грн/міс
як потрібно правильно платити до 23 числа кожного місяця, чи після? потрібно поповняти саму карту, чи заходити в кабінеті в "мої розстрочки"
коли здійснювати 1 платіж?
Дякую.

Зайти 24 числа в маб
Записать красную дату в напоминалку на телефоне
По сработке напоминалки - зайти в маб и пополнить кредитку на красную сумму.
И самое главное - делать это нужно каждый месяц, потому что красная дата плавает.

или 23-го, причем утром? А 24-го уже -60 грн...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 06:48

Re: Альфа-Банк

А пополнение (кнопка пополнить) кредитки с КДВ привата уже с комисом теперь? На КДВ было 408,32, пополнение на 408 недостатньо коштів... Т.е. теперь только нал и кеды?
ol_zy
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Повідомлень: 4395
З нами з: 20.01.15
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  #<1 ... 5541554255435544
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