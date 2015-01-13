Підкажіть будь ласка, на рахунок розстрочки по карті. як не попасти на відсотки та інші платежі. Договір від 23 грудня. Оплата за товар 28/04 активація розстрочкм 03/04 сума 3900. взяло одноразову комісію 78 грн за розстрочку на 6 міс період 6 міс платежі 650грн/міс як потрібно правильно платити до 23 числа кожного місяця, чи після? потрібно поповняти саму карту, чи заходити в кабінеті в "мої розстрочки" коли здійснювати 1 платіж? Дякую.
Зайти 24 числа в маб Записать красную дату в напоминалку на телефоне По сработке напоминалки - зайти в маб и пополнить кредитку на красную сумму. И самое главное - делать это нужно каждый месяц, потому что красная дата плавает.
Підкажіть будь ласка, на рахунок розстрочки по карті. як не попасти на відсотки та інші платежі. Договір від 23 грудня. Оплата за товар 28/04 активація розстрочкм 03/04 сума 3900. взяло одноразову комісію 78 грн за розстрочку на 6 міс період 6 міс платежі 650грн/міс як потрібно правильно платити до 23 числа кожного місяця, чи після? потрібно поповняти саму карту, чи заходити в кабінеті в "мої розстрочки" коли здійснювати 1 платіж? Дякую.
Зайти 24 числа в маб Записать красную дату в напоминалку на телефоне По сработке напоминалки - зайти в маб и пополнить кредитку на красную сумму. И самое главное - делать это нужно каждый месяц, потому что красная дата плавает.
ol_zy написав:или 23-го, причем утром? А 24-го уже -60 грн...
А потім будуть питання, як в темі вище, за що алла вжарила на 120 грн?)) РКО до розстрочки не має ніякого відношення. Контроль плати за РКО в РД 23-го , а розстрочка після 19.00 чи 24-го, як і радили вище.
10 марта совершена покупка на сумму 1000грн, подтвержден запрос на рассрочку СМСкой. 11 марта не удачно пришел возврат по покупке 50грн, появились свои средства +50грн. Утром 11 марта оплатил коммуналь (шаблон в МАБ) на эти 50грн.
Сегодня прошли по счету эти 2 операции, и есстественно вначале 1000грн с отказом по рассрочке, а потом 50грн коммуналь МАБ.
А был ли способ быстрее шаблона в МАБ потратить по счету лишнее, может с какой комиссией? На будущее, чтоб знать)
romanauscas написав:10 марта совершена покупка на сумму 1000грн, подтвержден запрос на рассрочку СМСкой. 11 марта не удачно пришел возврат по покупке 50грн, появились свои средства +50грн. Утром 11 марта оплатил коммуналь (шаблон в МАБ) на эти 50грн.
Сегодня прошли по счету эти 2 операции, и есстественно вначале 1000грн с отказом по рассрочке, а потом 50грн коммуналь МАБ.
А был ли способ быстрее шаблона в МАБ потратить по счету лишнее, может с какой комиссией? На будущее, чтоб знать)
Да, был. Погасить действующую рассрочку на 50 грн.