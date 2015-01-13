sola
с каких пор?
отменили тока 2 мая, вместо него ввели католическое рождество - больше никаких иных изменений в праздники не вносилось .. всё остальное хотелки вятровича и проекты, которые никем не принимались и не утверждались
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Додано: Чет 12 кві, 2018 09:44
sola
с каких пор?
отменили тока 2 мая, вместо него ввели католическое рождество - больше никаких иных изменений в праздники не вносилось .. всё остальное хотелки вятровича и проекты, которые никем не принимались и не утверждались
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 12 кві, 2018 09:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 09:46
Додано: Чет 12 кві, 2018 09:52
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 кві, 2018 09:56
то к депутатам вопросы, лично для меня все наши официальные праздники - не более, чем дополнительный выходной день.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:04
Я б даже сказал, шо небанковский дн. и возможный геморр с рабочими Сб
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:21
А проводка погашения рассрочки будет тем же числом?
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:53
Здравствуйте Alfa_Bank!
Подскажите плиз такое... Сегодня гасили жене максимку ворлд, нечаянно переплатили 2 копы, а рд на выходных... операцию на 2 копейки нигде и никак не сделать... вот и вылезают на остатке 2 коп своих средств... и получается, что все траты до понедельника без кб... или я всё-таки ошибаюсь? На этой карте рассрочек нету...
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