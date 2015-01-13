Додано: Чет 12 кві, 2018 09:44

sola



с каких пор?

отменили тока 2 мая, вместо него ввели католическое рождество - больше никаких иных изменений в праздники не вносилось .. всё остальное хотелки вятровича и проекты, которые никем не принимались и не утверждались

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 12 кві, 2018 09:45, всього редагувалось 1 раз.

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