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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:44

sola

с каких пор?
отменили тока 2 мая, вместо него ввели католическое рождество - больше никаких иных изменений в праздники не вносилось .. всё остальное хотелки вятровича и проекты, которые никем не принимались и не утверждались
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 12 кві, 2018 09:45, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:44

  sola написав:Уже ж вроде не выходной?

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Хехе, пока ещё выходной.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:46

  IMPRINTER написав:sola

с каких пор?
отменили тока 2 мая, вместо него ввели католическое рождество - больше никаких иных изменений в праздники не вносилось .. всё остальное хотелки вятровича и проекты, которые никем не принимались и не утверждались

ну и хорошо :)
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:52

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:вместо него ввели католическое рождество

А Навруз бум святкувати? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:56

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:вместо него ввели католическое рождество

А Навруз бум святкувати? 8)


то к депутатам вопросы, лично для меня все наши официальные праздники - не более, чем дополнительный выходной день.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:04

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:вместо него ввели католическое рождество

А Навруз бум святкувати? 8)


то к депутатам вопросы, лично для меня все наши официальные праздники - не более, чем дополнительный выходной день.

Я б даже сказал, шо небанковский дн. и возможный геморр с рабочими Сб :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:21

  BBC написав:
  romanauscas написав:10 марта совершена покупка на сумму 1000грн, подтвержден запрос на рассрочку СМСкой.
11 марта не удачно пришел возврат по покупке 50грн, появились свои средства +50грн.
Утром 11 марта оплатил коммуналь (шаблон в МАБ) на эти 50грн.

Сегодня прошли по счету эти 2 операции, и есстественно вначале 1000грн с отказом по рассрочке, а потом 50грн коммуналь МАБ.

А был ли способ быстрее шаблона в МАБ потратить по счету лишнее, может с какой комиссией? На будущее, чтоб знать)
Да, был. Погасить действующую рассрочку на 50 грн.

А проводка погашения рассрочки будет тем же числом?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:41

Карамболь Да.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:53

Здравствуйте Alfa_Bank!
Подскажите плиз такое... Сегодня гасили жене максимку ворлд, нечаянно переплатили 2 копы, а рд на выходных... операцию на 2 копейки нигде и никак не сделать... вот и вылезают на остатке 2 коп своих средств... и получается, что все траты до понедельника без кб... или я всё-таки ошибаюсь? На этой карте рассрочек нету... :(
Карамболь
 
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