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Альфа-Банк
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Додано: Чет 12 кві, 2018 09:44
sola
с каких пор?
отменили тока 2 мая, вместо него ввели католическое рождество - больше никаких иных изменений в праздники не вносилось .. всё остальное хотелки вятровича и проекты, которые никем не принимались и не утверждались
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Чет 12 кві, 2018 09:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 09:46
IMPRINTER написав:sola
с каких пор?
отменили тока 2 мая, вместо него ввели католическое рождество - больше никаких иных изменений в праздники не вносилось .. всё остальное хотелки вятровича и проекты, которые никем не принимались и не утверждались
ну и хорошо
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Додано: Чет 12 кві, 2018 09:52
IMPRINTER написав:
вместо него ввели католическое рождество
А Навруз бум святкувати?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 12 кві, 2018 09:56
clientage написав: IMPRINTER написав:
вместо него ввели католическое рождество
А Навруз бум святкувати?
то к депутатам вопросы, лично для меня все наши официальные праздники - не более, чем дополнительный выходной день.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:04
IMPRINTER написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
вместо него ввели католическое рождество
А Навруз бум святкувати?
то к депутатам вопросы, лично для меня все наши официальные праздники - не более, чем дополнительный выходной день.
Я б даже сказал, шо небанковский дн. и возможный геморр с рабочими Сб
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:21
BBC написав: romanauscas написав:
10 марта совершена покупка на сумму 1000грн, подтвержден запрос на рассрочку СМСкой.
11 марта не удачно пришел возврат по покупке 50грн, появились свои средства +50грн.
Утром 11 марта оплатил коммуналь (шаблон в МАБ) на эти 50грн.
Сегодня прошли по счету эти 2 операции, и есстественно вначале 1000грн с отказом по рассрочке, а потом 50грн коммуналь МАБ.
А был ли способ быстрее шаблона в МАБ потратить по счету лишнее, может с какой комиссией? На будущее, чтоб знать)
Да, был. Погасить действующую рассрочку на 50 грн.
А проводка погашения рассрочки будет тем же числом?
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Карамболь
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:41
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:53
Здравствуйте Alfa_Bank
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Подскажите плиз такое... Сегодня гасили жене максимку ворлд, нечаянно переплатили 2 копы, а рд на выходных... операцию на 2 копейки нигде и никак не сделать... вот и вылезают на остатке 2 коп своих средств... и получается, что все траты до понедельника без кб... или я всё-таки ошибаюсь? На этой карте рассрочек нету...
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Карамболь
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