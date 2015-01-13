Додано: Чет 12 кві, 2018 12:14

Сегодня открыты два счёта в гривне: текущий 2620 и Ultra 2625.

Можно ли начать пользоваться МАБ сегодня-завтра или никак пока пластик не активирован?



Закинуть туда деньгу уже можно?

Куда лучше кидать - на 2620 или на 2625 чтоб быстрее пришли и не было комиссий? и МАБ-ом или лучше подъехать в отделение и налом переложить?



Все эти вопросы про переводы внутри банка Альфа.

Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?