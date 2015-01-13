|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:08
IMPRINTER написав:
отменили тока 2 мая, вместо него ввели католическое рождество - больше никаких иных изменений в праздники не вносилось
14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. Официально этот день является государственным выходным
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1462
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:09
Alfa_Bank
, опять в МАБе не отображаются реальные остатки баланса по всем картам и дебетным и кредитным.
Загальний баланс 0,00 UAH
Приходится отправлять платежи/переводы вслепую
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24158
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1947 раз.
- Подякували: 2713 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:10
Мизантрóп написав: IMPRINTER написав:
отменили тока 2 мая, вместо него ввели католическое рождество - больше никаких иных изменений в праздники не вносилось
14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. Официально этот день является государственным выходным
14 октября ввели года три назад ... мы говорим про недавние события.
в 2017 г. поменялся тока 2 мая на 25 декабря. в 2018 г. изменений в праздники не вносилось.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34026
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5397 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:35
lel написав:
ЭКО-воды, подскажите. Купил по акции в Эко на 100грн- дали карточку. Возьму, наверно, у Аллы кредитку ЭКО. Как мне регистрировать карточку Подяка щодня? Указать свои реальные ФИО и финансовый номер или можно как Иван Иванович Иванов и полочный телефон?
Подвяжется ли кредитка Аллы к левому кабинету Подяка щодня.
Думаю там подвязка к номеру телефона. Так как подвязывается автоматически.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8240
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 1219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:53
IMPRINTER написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
вместо него ввели католическое рождество
А Навруз бум святкувати?
то к депутатам вопросы, лично для меня все наши официальные праздники - не более, чем дополнительный выходной день.
поэтому лучше все праздники, типа рождество (оба), пасху, 8 марта и всу, т.е всех, кроме нового года и майских - перенести на лето. конкретно на июль-август, так как в июне двух праздников достаточно
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7466
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:58
Stringer написав: IMPRINTER написав:
то к депутатам вопросы, лично для меня все наши официальные праздники - не более, чем дополнительный выходной день.
поэтому лучше все праздники, типа рождество (оба), пасху, 8 марта и всу, т.е всех, кроме нового года и майских - перенести на лето
Нее, я вот весенннннннним маем люблю покатушки устроить на недельку по замкам Румынии или Беларуси-Литвы. Хай и весною шонить на недельку выходным буудит
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24158
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1947 раз.
- Подякували: 2713 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:00
clientage написав: Stringer написав: IMPRINTER написав:
то к депутатам вопросы, лично для меня все наши официальные праздники - не более, чем дополнительный выходной день.
поэтому лучше все праздники, типа рождество (оба), пасху, 8 марта и всу, т.е всех, кроме нового года и майских
- перенести на лето
Нее, я вот весенннннннним маем люблю покатушки устроить на недельку по замкам Румынии или Беларуси-Литвы. Хай и весною шонить на недельку выходным буудит
я ж так и написал - "кроме нового года и майских"
а новый год как раз бы продлить до 3... один фиг раньше 4 банки никогда не работают
Востаннє редагувалось Stringer
в Чет 12 кві, 2018 12:02, всього редагувалось 1 раз.
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7466
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:01
Stringer написав: clientage написав: Stringer написав:
поэтому лучше все праздники, типа рождество (оба), пасху, 8 марта и всу, т.е всех, кроме нового года и майских
- перенести на лето
Нее, я вот весенннннннним маем люблю покатушки устроить на недельку по замкам Румынии или Беларуси-Литвы. Хай и весною шонить на недельку выходным буудит
я ж так и написал - "кроме нового года и майских"
пардон
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24158
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1947 раз.
- Подякували: 2713 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:14
Сегодня открыты два счёта в гривне: текущий 2620 и Ultra 2625.
Можно ли начать пользоваться МАБ сегодня-завтра или никак пока пластик не активирован?
Закинуть туда деньгу уже можно?
Куда лучше кидать - на 2620 или на 2625 чтоб быстрее пришли и не было комиссий? и МАБ-ом или лучше подъехать в отделение и налом переложить?
Все эти вопросы про переводы внутри банка Альфа.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
-
ALEF
-
-
- Повідомлень: 574
- З нами з: 16.10.10
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:17
по этим вопросам говорил с двумя операторами колцентра и в отделении задавал вопросы - ответы противоречивые и путанные.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
-
ALEF
-
-
- Повідомлень: 574
- З нами з: 16.10.10
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4688
|760890
|
|
|285
|48402
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12791
|2472579
|
реклама
|