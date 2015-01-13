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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5544554555465547>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:08

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:отменили тока 2 мая, вместо него ввели католическое рождество - больше никаких иных изменений в праздники не вносилось
14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. Официально этот день является государственным выходным
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:09

Alfa_Bank, опять в МАБе не отображаются реальные остатки баланса по всем картам и дебетным и кредитным.
Загальний баланс 0,00 UAH

Приходится отправлять платежи/переводы вслепую :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:10

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:отменили тока 2 мая, вместо него ввели католическое рождество - больше никаких иных изменений в праздники не вносилось
14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. Официально этот день является государственным выходным


14 октября ввели года три назад ... мы говорим про недавние события.
в 2017 г. поменялся тока 2 мая на 25 декабря. в 2018 г. изменений в праздники не вносилось.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:35

  lel написав:ЭКО-воды, подскажите. Купил по акции в Эко на 100грн- дали карточку. Возьму, наверно, у Аллы кредитку ЭКО. Как мне регистрировать карточку Подяка щодня? Указать свои реальные ФИО и финансовый номер или можно как Иван Иванович Иванов и полочный телефон?
Подвяжется ли кредитка Аллы к левому кабинету Подяка щодня.


Думаю там подвязка к номеру телефона. Так как подвязывается автоматически.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:53

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:вместо него ввели католическое рождество

А Навруз бум святкувати? 8)


то к депутатам вопросы, лично для меня все наши официальные праздники - не более, чем дополнительный выходной день.

поэтому лучше все праздники, типа рождество (оба), пасху, 8 марта и всу, т.е всех, кроме нового года и майских - перенести на лето. конкретно на июль-август, так как в июне двух праздников достаточно
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:58

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:то к депутатам вопросы, лично для меня все наши официальные праздники - не более, чем дополнительный выходной день.

поэтому лучше все праздники, типа рождество (оба), пасху, 8 марта и всу, т.е всех, кроме нового года и майских - перенести на лето

Нее, я вот весенннннннним маем люблю покатушки устроить на недельку по замкам Румынии или Беларуси-Литвы. Хай и весною шонить на недельку выходным буудит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:00

  clientage написав:
  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:то к депутатам вопросы, лично для меня все наши официальные праздники - не более, чем дополнительный выходной день.

поэтому лучше все праздники, типа рождество (оба), пасху, 8 марта и всу, т.е всех, кроме нового года и майских - перенести на лето

Нее, я вот весенннннннним маем люблю покатушки устроить на недельку по замкам Румынии или Беларуси-Литвы. Хай и весною шонить на недельку выходным буудит :)

я ж так и написал - "кроме нового года и майских"
а новый год как раз бы продлить до 3... один фиг раньше 4 банки никогда не работают
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 12 кві, 2018 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:01

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:поэтому лучше все праздники, типа рождество (оба), пасху, 8 марта и всу, т.е всех, кроме нового года и майских - перенести на лето

Нее, я вот весенннннннним маем люблю покатушки устроить на недельку по замкам Румынии или Беларуси-Литвы. Хай и весною шонить на недельку выходным буудит :)

я ж так и написал - "кроме нового года и майских"

пардон 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:14

поплнение нового счёта в Альфа

Сегодня открыты два счёта в гривне: текущий 2620 и Ultra 2625.
Можно ли начать пользоваться МАБ сегодня-завтра или никак пока пластик не активирован?

Закинуть туда деньгу уже можно?
Куда лучше кидать - на 2620 или на 2625 чтоб быстрее пришли и не было комиссий? и МАБ-ом или лучше подъехать в отделение и налом переложить?

Все эти вопросы про переводы внутри банка Альфа.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:17

поплнение нового счёта в Альфа

по этим вопросам говорил с двумя операторами колцентра и в отделении задавал вопросы - ответы противоречивые и путанные.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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