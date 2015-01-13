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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5544554555465547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:28

  ALEF написав:Сегодня открыты два счёта в гривне: текущий 2620 и Ultra 2625.
Можно ли начать пользоваться МАБ сегодня-завтра или никак пока пластик не активирован?

Закинуть туда деньгу уже можно?
Куда лучше кидать - на 2620 или на 2625 чтоб быстрее пришли и не было комиссий? и МАБ-ом или лучше подъехать в отделение и налом переложить?

Все эти вопросы про переводы внутри банка Альфа.


2620 да.
2526 можно, если вы активируете карту. Щас карту можно активировать до ее получения по соответствующей кнопке в мабе. Без активной карты в маье пользоваться 2625 на выход вы не смодете.
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  #<1 ... 5544554555465547
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