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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:28
ALEF написав:
Сегодня открыты два счёта в гривне: текущий 2620 и Ultra 2625.
Можно ли начать пользоваться МАБ сегодня-завтра или никак пока пластик не активирован?
Закинуть туда деньгу уже можно?
Куда лучше кидать - на 2620 или на 2625 чтоб быстрее пришли и не было комиссий? и МАБ-ом или лучше подъехать в отделение и налом переложить?
Все эти вопросы про переводы внутри банка Альфа.
2620 да.
2526 можно, если вы активируете карту. Щас карту можно активировать до ее получения по соответствующей кнопке в мабе. Без активной карты в маье пользоваться 2625 на выход вы не смодете.
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