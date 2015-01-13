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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:28
ALEF написав:
Сегодня открыты два счёта в гривне: текущий 2620 и Ultra 2625.
Можно ли начать пользоваться МАБ сегодня-завтра или никак пока пластик не активирован?
Закинуть туда деньгу уже можно?
Куда лучше кидать - на 2620 или на 2625 чтоб быстрее пришли и не было комиссий? и МАБ-ом или лучше подъехать в отделение и налом переложить?
Все эти вопросы про переводы внутри банка Альфа.
2620 да.
2526 можно, если вы активируете карту. Щас карту можно активировать до ее получения по соответствующей кнопке в мабе. Без активной карты в маье пользоваться 2625 на выход вы не смодете.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:41
Хочу коментарий спецов по рассрочкам
Алла разве сейчас не показывает сумму погашения по рассрочке?!?
Сделал покупку 02.03 (проводка по счету 05.03)
РД 14числа, карту погасил все кроме покупки в рассрочку.
в ИБ показывает только полную сумму задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" которая совпадает с суммой покупки... Мне успокоиться и ждать ждать красных цифр по ежемесячному платежу в рассрочке или их уже не светят?!?
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Lost
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:57
ОфПреду.
Я вам отправил 10 апреля на почту альфы свою выписку с ошибками как вы просили.
Они мне 11 апреля прислали повторно такую же выписку.
Шо там творится - левая рука не знает что делает правая а голова вообще отдельно от туловища?
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mephala
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:09
Lost написав:
Хочу коментарий спецов по рассрочкам
Алла разве сейчас не показывает сумму погашения по рассрочке?!?
Сделал покупку 02.03 (проводка по счету 05.03)
РД 14числа, карту погасил все кроме покупки в рассрочку.
в ИБ показывает только полную сумму задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" которая совпадает с суммой покупки... Мне успокоиться и ждать ждать красных цифр по ежемесячному платежу в рассрочке или их уже не светят?!?
ждите ждите ждите красных цифр... если с РКО все расчитали правильно, то они уже раньше 14го в 21:00 и не появятся... и у вас тогда и будет +25дн на погашение первой части по этой рассрочке
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:22
mephala написав:
ОфПреду.
Я вам отправил 10 апреля на почту альфы свою выписку с ошибками как вы просили.
Они мне 11 апреля прислали повторно такую же выписку.
Шо там творится - левая рука не знает что делает правая а голова вообще отдельно от туловища?
антирестно, а само причинное место де?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:37
stryzhko написав:
ol_zy написав:или 23-го, причем утром? А 24-го уже -60 грн...
А потім будуть питання, як в темі вище, за що алла вжарила на 120 грн?)) РКО до розстрочки не має ніякого відношення. Контроль плати за РКО в РД 23-го , а розстрочка після 19.00 чи 24-го, як і радили вище.
Так оплату здійснювати 23 чи 24 числа?
і скільки днів на оплату дається?
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:48
Прислали вайбером промокот на якусь конюшню
нєт шоб кешбек подвоїти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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