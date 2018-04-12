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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5544554555465547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:28

  ALEF написав:Сегодня открыты два счёта в гривне: текущий 2620 и Ultra 2625.
Можно ли начать пользоваться МАБ сегодня-завтра или никак пока пластик не активирован?

Закинуть туда деньгу уже можно?
Куда лучше кидать - на 2620 или на 2625 чтоб быстрее пришли и не было комиссий? и МАБ-ом или лучше подъехать в отделение и налом переложить?

Все эти вопросы про переводы внутри банка Альфа.


2620 да.
2526 можно, если вы активируете карту. Щас карту можно активировать до ее получения по соответствующей кнопке в мабе. Без активной карты в маье пользоваться 2625 на выход вы не смодете.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:41

Хочу коментарий спецов по рассрочкам ;)

Алла разве сейчас не показывает сумму погашения по рассрочке?!?
Сделал покупку 02.03 (проводка по счету 05.03)
РД 14числа, карту погасил все кроме покупки в рассрочку.
в ИБ показывает только полную сумму задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" которая совпадает с суммой покупки... Мне успокоиться и ждать ждать красных цифр по ежемесячному платежу в рассрочке или их уже не светят?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:57

Re: Альфа-Банк

ОфПреду.
Я вам отправил 10 апреля на почту альфы свою выписку с ошибками как вы просили.
Они мне 11 апреля прислали повторно такую же выписку.
Шо там творится - левая рука не знает что делает правая а голова вообще отдельно от туловища?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:09

  Lost написав:Хочу коментарий спецов по рассрочкам ;)

Алла разве сейчас не показывает сумму погашения по рассрочке?!?
Сделал покупку 02.03 (проводка по счету 05.03)
РД 14числа, карту погасил все кроме покупки в рассрочку.
в ИБ показывает только полную сумму задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" которая совпадает с суммой покупки... Мне успокоиться и ждать ждать красных цифр по ежемесячному платежу в рассрочке или их уже не светят?!?

ждите ждите ждите красных цифр... если с РКО все расчитали правильно, то они уже раньше 14го в 21:00 и не появятся... и у вас тогда и будет +25дн на погашение первой части по этой рассрочке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:22

  mephala написав:ОфПреду.
Я вам отправил 10 апреля на почту альфы свою выписку с ошибками как вы просили.
Они мне 11 апреля прислали повторно такую же выписку.
Шо там творится - левая рука не знает что делает правая а голова вообще отдельно от туловища?

антирестно, а само причинное место де? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:37

  stryzhko написав:
ol_zy написав:или 23-го, причем утром? А 24-го уже -60 грн...

А потім будуть питання, як в темі вище, за що алла вжарила на 120 грн?)) РКО до розстрочки не має ніякого відношення. Контроль плати за РКО в РД 23-го , а розстрочка після 19.00 чи 24-го, як і радили вище.

Так оплату здійснювати 23 чи 24 числа?
і скільки днів на оплату дається?
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:48

Re: Альфа-Банк

Прислали вайбером промокот на якусь конюшню ;) нєт шоб кешбек подвоїти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:02

  Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank!
Подскажите плиз такое... Сегодня гасили жене максимку ворлд, нечаянно переплатили 2 копы, а рд на выходных... операцию на 2 копейки нигде и никак не сделать... вот и вылезают на остатке 2 коп своих средств... и получается, что все траты до понедельника без кб... или я всё-таки ошибаюсь? На этой карте рассрочек нету... :(

Карамболь, добрый день. КешБек будет на траты, совершенные за часть кредитных средств.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:05

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, вы хотели сказать "...за кредитную часть средств."? :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:10

  clientage написав:Alfa_Bank, опять в МАБе не отображаются реальные остатки баланса по всем картам и дебетным и кредитным.
Загальний баланс 0,00 UAH

Приходится отправлять платежи/переводы вслепую :(

Добрый день. Доступность обновления онлайн остатков в MyAlfaBank, восстановлена в 12.28. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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