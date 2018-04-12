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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:42
clientage написав:Alfa_Bank
, вы хотели сказать "...за кредитную часть средств."?
та не смущайте вы человека...
мне вообще показалось, что это не Виктория - уж
больно робко и редко выходит в эфир...
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Додано: Чет 12 кві, 2018 17:39
mephala написав:
ОфПреду.
Я вам отправил 10 апреля на почту альфы свою выписку с ошибками как вы просили.
Они мне 11 апреля прислали повторно такую же выписку.
Шо там творится - левая рука не знает что делает правая а голова вообще отдельно от туловища?
mephala, ответ предоставлен в ЛС.
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Alfa_Bank
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