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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:42
clientage написав:Alfa_Bank
, вы хотели сказать "...за кредитную часть средств."?
та не смущайте вы человека...
мне вообще показалось, что это не Виктория - уж
больно робко и редко выходит в эфир...
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Карамболь
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Додано: Чет 12 кві, 2018 17:39
mephala написав:
ОфПреду.
Я вам отправил 10 апреля на почту альфы свою выписку с ошибками как вы просили.
Они мне 11 апреля прислали повторно такую же выписку.
Шо там творится - левая рука не знает что делает правая а голова вообще отдельно от туловища?
mephala, ответ предоставлен в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 кві, 2018 19:19
я сегодня от новых звуков пуша чуть не укакался ... ну леша
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Додано: Чет 12 кві, 2018 19:46
Lost написав:
Хочу коментарий спецов по рассрочкам
Алла разве сейчас не показывает сумму погашения по рассрочке?!?
Сделал покупку 02.03 (проводка по счету 05.03)
РД 14числа, карту погасил все кроме покупки в рассрочку.
в ИБ показывает только полную сумму задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" которая совпадает с суммой покупки... Мне успокоиться и ждать ждать красных цифр по ежемесячному платежу в рассрочке или их уже не светят?!?
когда покупку переводите в рассрочку то первую РД можете отдыхать.
платеж вам добавится в долг только на вторую РД от покупки (на РКО не влияет) и у вас будет еще дополнительных 25 дней на гашение если карта в грейсе.
Карамболь написав:
мне вообще показалось, что это не Виктория - уж
больно робко и редко выходит в эфир...
тоже начал червячок сомнения грызть что что то не так в королевстве датском.
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mephala
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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:59
mephala
, спасибо, успокоили
значит жду вторую РД (до появления красных цифр)+ 25дней на оплату
а то было начал переживать, вдруг что поменяли...
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Lost
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