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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5545554655475548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:42

  clientage написав:Alfa_Bank, вы хотели сказать "...за кредитную часть средств."? :P

та не смущайте вы человека... :) мне вообще показалось, что это не Виктория - уж
больно робко и редко выходит в эфир... :roll:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:39

  mephala написав:ОфПреду.
Я вам отправил 10 апреля на почту альфы свою выписку с ошибками как вы просили.
Они мне 11 апреля прислали повторно такую же выписку.
Шо там творится - левая рука не знает что делает правая а голова вообще отдельно от туловища?

mephala, ответ предоставлен в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:19

я сегодня от новых звуков пуша чуть не укакался ... ну леша
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:46

  Lost написав:Хочу коментарий спецов по рассрочкам ;)

Алла разве сейчас не показывает сумму погашения по рассрочке?!?
Сделал покупку 02.03 (проводка по счету 05.03)
РД 14числа, карту погасил все кроме покупки в рассрочку.
в ИБ показывает только полную сумму задолженности по "Моментальной рассрочке на карте" которая совпадает с суммой покупки... Мне успокоиться и ждать ждать красных цифр по ежемесячному платежу в рассрочке или их уже не светят?!?

когда покупку переводите в рассрочку то первую РД можете отдыхать.
платеж вам добавится в долг только на вторую РД от покупки (на РКО не влияет) и у вас будет еще дополнительных 25 дней на гашение если карта в грейсе.

  Карамболь написав:мне вообще показалось, что это не Виктория - уж
больно робко и редко выходит в эфир... :roll:

тоже начал червячок сомнения грызть что что то не так в королевстве датском.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:59

mephala, спасибо, успокоили ;)
значит жду вторую РД (до появления красных цифр)+ 25дней на оплату 8)
а то было начал переживать, вдруг что поменяли...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 22:04

Re: Альфа-Банк

Кто-то разобрался куда в новой версии мобайла засунули информацию по задолженности, типа дата, опм, общая пильговая задолженность?
Раньше пыцал на кругляшок возле карты на первой странице, щас кругляха зныкла.
Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 22:15

  curiousobro написав:Кто-то разобрался куда в новой версии мобайла засунули информацию по задолженности, типа дата, опм, общая пильговая задолженность?
Раньше пыцал на кругляшок возле карты на первой странице, щас кругляха зныкла.
Заранее дякую!

тепер це реквізити :mrgreen:
casper12
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