RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5546554755485549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:32

Re: Альфа-Банк

Почему до сих пор не обновляются актуальные остатки по счетам? Вчера как завис остаток, так до сих пор не обновился.
Andrew75
 
Повідомлень: 717
З нами з: 30.09.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:36

  Andrew75 написав:Почему до сих пор не обновляются актуальные остатки по счетам? Вчера как завис остаток, так до сих пор не обновился.

у меня все нормально. наверное у какого то пула клиентов или остатки от какого то времени зависли а у кого были операции раньше/позже - то норм.
ну а чего вы удивляетесь - вы же знаете кто руководит этими процессами
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34033
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5398 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:39

  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:Почему до сих пор не обновляются актуальные остатки по счетам? Вчера как завис остаток, так до сих пор не обновился.

у меня все нормально. наверное у какого то пула клиентов или остатки от какого то времени зависли а у кого были операции раньше/позже - то норм.
ну а чего вы удивляетесь - вы же знаете кто руководит этими процессами

У меня тоже обновилось после того, как написал сообщение. :)
Andrew75
 
Повідомлень: 717
З нами з: 30.09.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:12

  WachtAmRhein написав:
  Жерминаль написав:Не приходят на вход в МайАльфу. Проверьте,плиз.


Вы наверное единственная, кто эту хрень ещё не отключил.

Ну зачем так категорично? Если не выезжаешь за кордон, то пусть эта опция работает себе - зачем своими руками понижать свой левел безпеки? :roll:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 04.12.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:22

Кассандра

в чем безпека?
та внутри каждый пук - даже перевод между своими под паролем идет?
может для надежности сделать еще как в примате - чтоб перезванивали и устраивали допрос? вы уверены что вы это вы? вы уверены что вы хотите войти в совой ИБ? Какой у вас знак зодиака и камень по календарю друидов? Малейший шорох на заднем плане или задумывание над ответом - лок всего и всея и в отделение с паспортом - но зато безпечно как.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34033
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5398 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:29

  Кассандра написав:Ну зачем так категорично? Если не выезжаешь за кордон, то пусть эта опция работает себе - зачем своими руками понижать свой левел безпеки?

Категорически поддерживаю WachtAmRhein - никакой дополнительной защиты это не несёт. Логин и пароль придумывают пользователь, угадать или подобрать их невозможно. Поэтому только украсть с ПК пользователя (если они там где-то сохранены)... Ну зайдёте вы ко мне в учётную запись и что дальше? Разве что посмотрите на остатки и всё? Ничего более сделать вы не сможете. Поэтому СМС на вход в Альфе - это чистая 100%-ная паранойя :wink:
Vorlon
 
Повідомлень: 5537
З нами з: 14.06.13
Подякував: 324 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:48

Ещё злоумышленник сможет перевести со своей карты на вашу немного денег. А если смс включить, то не сможет. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

Заметьте, о дополнительной безопасности заботятся исключительно женщины.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8242
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:54

  WachtAmRhein написав:Ещё злоумышленник сможет перевести со своей карты на вашу немного денег.

А раньше и эта операция без СМС не выполнялась.
Еще чуть-чуть и пляка-корезоид научиться и отправлять некоторые переводы без подтверждения.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2799
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5546554755485549
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, ishvara, lel, slasva, wig, Фантом, дядя Caша і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
БМ БАНК 1 ... 468, 469, 470
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4698 762091
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 09:41
Фантом
ВТБ Банк 1 ... 1278, 1279, 1280
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12799 2473564
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 08:26
IMPRINTER
Идея Банк 1 ... 1499, 1500, 1501
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15002 2121433
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 19:18
alexandr_kysil
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.