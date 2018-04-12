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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:32
Re: Альфа-Банк
Почему до сих пор не обновляются актуальные остатки по счетам? Вчера как завис остаток, так до сих пор не обновился.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:36
у меня все нормально. наверное у какого то пула клиентов или остатки от какого то времени зависли а у кого были операции раньше/позже - то норм.
ну а чего вы удивляетесь - вы же знаете кто руководит этими процессами
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:39
У меня тоже обновилось после того, как написал сообщение.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:12
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:22
Кассандра
в чем безпека?
та внутри каждый пук - даже перевод между своими под паролем идет?
может для надежности сделать еще как в примате - чтоб перезванивали и устраивали допрос? вы уверены что вы это вы? вы уверены что вы хотите войти в совой ИБ? Какой у вас знак зодиака и камень по календарю друидов? Малейший шорох на заднем плане или задумывание над ответом - лок всего и всея и в отделение с паспортом - но зато безпечно как.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:29
Категорически поддерживаю WachtAmRhein - никакой дополнительной защиты это не несёт. Логин и пароль придумывают пользователь, угадать или подобрать их невозможно. Поэтому только украсть с ПК пользователя (если они там где-то сохранены)... Ну зайдёте вы ко мне в учётную запись и что дальше? Разве что посмотрите на остатки и всё? Ничего более сделать вы не сможете. Поэтому СМС на вход в Альфе - это чистая 100%-ная паранойя
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:48
Ещё злоумышленник сможет перевести со своей карты на вашу немного денег. А если смс включить, то не сможет. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Заметьте, о дополнительной безопасности заботятся исключительно женщины.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:54
А раньше и эта операция без СМС не выполнялась.
Еще чуть-чуть и пляка-корезоид научиться и отправлять некоторые переводы без подтверждения.
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