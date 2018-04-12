Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:22

Кассандра



в чем безпека?

та внутри каждый пук - даже перевод между своими под паролем идет?

может для надежности сделать еще как в примате - чтоб перезванивали и устраивали допрос? вы уверены что вы это вы? вы уверены что вы хотите войти в совой ИБ? Какой у вас знак зодиака и камень по календарю друидов? Малейший шорох на заднем плане или задумывание над ответом - лок всего и всея и в отделение с паспортом - но зато безпечно как.

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