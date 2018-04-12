Потенциальных вариантов море, но зачем их расписывать ТУТ?
Каждый для себя сам устанавливает приемлемый ему уровень риска.
Если вам комфортно без СМС на вход - я же не против
Ну а мне комфортно знать, что без меня в мабе никто не бывает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:40
Потенциальных вариантов море, но зачем их расписывать ТУТ?
Каждый для себя сам устанавливает приемлемый ему уровень риска.
Если вам комфортно без СМС на вход - я же не против
Ну а мне комфортно знать, что без меня в мабе никто не бывает.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:43
Ну у вас наверное модернизированный МАБ, который таки просит СМС-пароль на изменение именно реквизитов шаблона. У меня не просит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:46
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:48
Вот последняя версия
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:49
clientage
если вы меняете тока назначение платежа в шаблоне через кнопку "исправить" - то пароля не надо .. если еще что-то через кнопку Редактировать - то надо и так было ВСЕГДА.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 13 кві, 2018 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:49
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:56
Подставте вместо привата любой другой банк с котловым счетом, где счет указывается в назначении платежа.
Например - Шарик
Точно знаю, что там счет у вас есть.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:57
Re: Альфа-Банк
По другому банку, здесь активнее народ. Если банк не выдает деньги по окончанию депозита, то на какой счёт он должен себе положить, чтобы банку было плохо.
Читал про какой-то то счёт для учёта таких средств.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:59
curiousobro
Короче. Намного проще увести деньги у человека, приставив ему дуло к виску или банально отобрав портмоне, чем с вашими теоретическими изысканиями о шаблонах
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