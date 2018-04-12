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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5549555055515552>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:40

  Vorlon написав:Вернёмся к началу - как будете угонять логин и пароль?

Потенциальных вариантов море, но зачем их расписывать ТУТ?
Каждый для себя сам устанавливает приемлемый ему уровень риска.

Если вам комфортно без СМС на вход - я же не против :)
Ну а мне комфортно знать, что без меня в мабе никто не бывает.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:43

  Aps написав:
  clientage написав:
  Aps написав:
Ну а теперь попробуйте проплатить через шаблон.

Ну да прийдёт СМСка на подтверждение, и вы ж подтвердите, но тока вы ж не помните точно номер счета-- ваш он или не ваш, и уйдёт ВАМИ ЖЕ подтверждённая посылочка на... левые реквизиты :mrgreen:


Подтверждение не на платеж, а на изменения шаблона.
И в СМС так и будет написано и на экране видно.
Можно конечно протормозить и ввести но это уже сам виноват как говорится.

Ну у вас наверное модернизированный МАБ, который таки просит СМС-пароль на изменение именно реквизитов шаблона. У меня не просит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:46

  clientage написав:Ну у вас наверное модернизированный МАБ, который таки просит СМС-пароль на изменение именно реквизитов шаблона. У меня не просит :)



В прошлом месяце менял шаблон - СМС-пароль просило.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:48

  clientage написав:[
Ну у вас наверное модернизированный МАБ, который таки просит СМС-пароль на изменение именно реквизитов шаблона. У меня не просит :)


Вот последняя версия https://my.alfabank.com.ua :mrgreen:
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:49

clientage

если вы меняете тока назначение платежа в шаблоне через кнопку "исправить" - то пароля не надо .. если еще что-то через кнопку Редактировать - то надо и так было ВСЕГДА.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 13 кві, 2018 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:49

  curiousobro написав:Если вам комфортно без СМС на вход - я же не против

Более чем! Но ещё больший комфорт мне доставляет отсутствие каких-либо счетов в примате.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:56

  Vorlon написав:
  curiousobro написав:Если вам комфортно без СМС на вход - я же не против

Более чем! Но ещё больший комфорт мне доставляет отсутствие каких-либо счетов в примате.

Подставте вместо привата любой другой банк с котловым счетом, где счет указывается в назначении платежа.

Например - Шарик :)
Точно знаю, что там счет у вас есть.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:57

Re: Альфа-Банк

По другому банку, здесь активнее народ. Если банк не выдает деньги по окончанию депозита, то на какой счёт он должен себе положить, чтобы банку было плохо.
Читал про какой-то то счёт для учёта таких средств.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:59

curiousobro
Короче. Намного проще увести деньги у человека, приставив ему дуло к виску или банально отобрав портмоне, чем с вашими теоретическими изысканиями о шаблонах :!:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:01

Во сколько начинают прибывать утренние поезда из Альфы?
J
 
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