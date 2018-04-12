у меня и ТУТ пароль не просит
Дело в том, шо я старые шаблоны не удаляю, я их складываю в специальную папочку Архив
И если мне нуна создать к-л новый шаблон, то я просто модернизирую старый, сохраняя при этом иконку (старые мне больше нравятся) и счетчик использования шаблона -- от этого зависит его место среди всех остальных
И вот давно (более 2х лет) замечено, шо при такой модификации шаблона СМСка не запрашивается. Меня это устраивает
Еще, кстати, замечено, шо именно при первичном подтверждении шаблона фокус ввода СМС-пароля нуна щёлкнуть мышей(так было и лет 7 назад), а вот при введении др. СМС-паролей достаточно просто ввести циферки и энтер, т.е. фокус уже установлен сразу на поле ввода (это сделали везде года 3 назад, но забыли подправить у шаблонов и дето ещё в РегПлатежах).