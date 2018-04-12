RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5549555055515552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:03

  IMPRINTER написав:clientage

если вы меняете тока назначение платежа в шаблоне через кнопку "исправить" - то пароля не надо .. если еще что-то через кнопку Редактировать - то надо и так было ВСЕГДА.

у меня и ТУТ пароль не просит
Дело в том, шо я старые шаблоны не удаляю, я их складываю в специальную папочку Архив
И если мне нуна создать к-л новый шаблон, то я просто модернизирую старый, сохраняя при этом иконку (старые мне больше нравятся) и счетчик использования шаблона -- от этого зависит его место среди всех остальных :idea:
И вот давно (более 2х лет) замечено, шо при такой модификации шаблона СМСка не запрашивается. Меня это устраивает :)
Еще, кстати, замечено, шо именно при первичном подтверждении шаблона фокус ввода СМС-пароля нуна щёлкнуть мышей(так было и лет 7 назад), а вот при введении др. СМС-паролей достаточно просто ввести циферки и энтер, т.е. фокус уже установлен сразу на поле ввода (это сделали везде года 3 назад, но забыли подправить у шаблонов и дето ещё в РегПлатежах).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24176
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1948 раз.
Подякували: 2715 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:20

  J написав:Во сколько начинают прибывать утренние поезда из Альфы?

Убывают из Альфы в 10..11:00...
...прибывают, например, на Таську в 11:20..30, на Валю к 12..13:00, у Шарик -- к 12:00, до цыгана -- до обеда точно :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24176
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1948 раз.
Подякували: 2715 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:21

  J написав:Во сколько начинают прибывать утренние поезда из Альфы?

Сегодня отправленный до 10 на Ломбард-банк в 11-04 есть СМС.
lel
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 10.12.13
Подякував: 809 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5549555055515552
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, gkost05, J, makor06, ternfield, vollena71, wolt450, Тракторист і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
БМ БАНК 1 ... 468, 469, 470
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4698 762267
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 10:40
sens
ВТБ Банк 1 ... 1278, 1279, 1280
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12799 2473619
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 08:26
IMPRINTER
Идея Банк 1 ... 1499, 1500, 1501
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15002 2121479
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 19:18
alexandr_kysil
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55513)
13.04.2018 12:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.