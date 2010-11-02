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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5550555155525553>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:03

  IMPRINTER написав:clientage

если вы меняете тока назначение платежа в шаблоне через кнопку "исправить" - то пароля не надо .. если еще что-то через кнопку Редактировать - то надо и так было ВСЕГДА.

у меня и ТУТ пароль не просит
Дело в том, шо я старые шаблоны не удаляю, я их складываю в специальную папочку Архив
И если мне нуна создать к-л новый шаблон, то я просто модернизирую старый, сохраняя при этом иконку (старые мне больше нравятся) и счетчик использования шаблона -- от этого зависит его место среди всех остальных :idea:
И вот давно (более 2х лет) замечено, шо при такой модификации шаблона СМСка не запрашивается. Меня это устраивает :)
Еще, кстати, замечено, шо именно при первичном подтверждении шаблона фокус ввода СМС-пароля нуна щёлкнуть мышей(так было и лет 7 назад), а вот при введении др. СМС-паролей достаточно просто ввести циферки и энтер, т.е. фокус уже установлен сразу на поле ввода (это сделали везде года 3 назад, но забыли подправить у шаблонов и дето ещё в РегПлатежах).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:20

  J написав:Во сколько начинают прибывать утренние поезда из Альфы?

Убывают из Альфы в 10..11:00...
...прибывают, например, на Таську в 11:20..30, на Валю к 12..13:00, у Шарик -- к 12:00, до цыгана -- до обеда точно :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:21

  J написав:Во сколько начинают прибывать утренние поезда из Альфы?

Сегодня отправленный до 10 на Ломбард-банк в 11-04 есть СМС.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:38

  Vorlon написав:
  Кассандра написав:Ну зачем так категорично? Если не выезжаешь за кордон, то пусть эта опция работает себе - зачем своими руками понижать свой левел безпеки?

Поэтому СМС на вход в Альфе - это чистая 100%-ная паранойя :wink:

Ну так по аналогии то же самое можно сказать и про Тасю. Но только против неё вы почему то так сильно не пыжитесь. Ну оно то и понятно - как может позволить себе такое её самый ярый адепт. А Алла тут как раз и даёт выбор - хочешь входи по смс, хочешь - без. Выбор, понимаете? Всё простенько и со вкусом. А вы говорите - паранойя :lol:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:50

  Кассандра написав:Ну по аналогии то же самое можно сказать и про Тасю. Но только против неё вы почему то так сильно не пыжитесь.

Ну почему же - я полностью согласен и в ветке ТАСа давно поднимал этот вопрос (отключение СМС при входе). И мотивацию приводил. Было это давно - ещё при адекватном офпреде ТАСа. Но так как там нет вариантов, то толочь воду в ступе не хочется... А был бы - отключил бы сразу и не задумываясь :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:58

Vorlon вы так меня и не поняли, что я пыталась донести. Для меня главное - это возможность выбора. И то как это реализовано, как например у Аллы и у той же Таси.
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:04

Кассандра
У ТАСа есть выбор? Нет... Я тоже за возможность выбора всеми конечностями сразу :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:20

  Vorlon написав:
  Кассандра написав:Ну по аналогии то же самое можно сказать и про Тасю. Но только против неё вы почему то так сильно не пыжитесь.

Ну почему же - я полностью согласен и в ветке ТАСа давно поднимал этот вопрос (отключение СМС при входе). И мотивацию приводил. Было это давно - ещё при адекватном офпреде ТАСа. Но так как там нет вариантов, то толочь воду в ступе не хочется... А был бы - отключил бы сразу и не задумываясь :)

За СМС при вході.
Було 1 випадок в іншому банка що при вході без СМС (2 фактор) туди хтось заходив і пробував платьожик відправити. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:23

  Vorlon написав:Вернёмся к началу - как будете угонять логин и пароль?

а вы хотите пошаговую инструкцию? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:24

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Логин произвольный или по номеру телефона?
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