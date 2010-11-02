Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:03

IMPRINTER написав: clientage



если вы меняете тока назначение платежа в шаблоне через кнопку "исправить" - то пароля не надо .. если еще что-то через кнопку Редактировать - то надо и так было ВСЕГДА. если вы меняете тока назначение платежа в шаблоне через кнопку "исправить" - то пароля не надо .. если еще что-то через кнопку Редактировать - то надо и так было ВСЕГДА.

у меня и ТУТ пароль не проситДело в том, шо я старые шаблоны не удаляю, я их складываю в специальную папочку АрхивИ если мне нуна создать к-л новый шаблон, то я просто модернизирую старый, сохраняя при этом иконку (старые мне больше нравятся) и счетчик использования шаблона -- от этого зависит его место среди всех остальныхИ вот давно (более 2х лет) замечено, шо при такой модификации шаблона СМСка не запрашивается. Меня это устраиваетЕще, кстати, замечено, шо именно при первичном подтверждении шаблона фокус ввода СМС-пароля нуна щёлкнуть мышей(так было и лет 7 назад), а вот при введении др. СМС-паролей достаточно просто ввести циферки и энтер, т.е. фокус уже установлен сразу на поле ввода (это сделали везде года 3 назад, но забыли подправить у шаблонов и дето ещё в РегПлатежах).