если вы меняете тока назначение платежа в шаблоне через кнопку "исправить" - то пароля не надо .. если еще что-то через кнопку Редактировать - то надо и так было ВСЕГДА.
у меня и ТУТ пароль не просит Дело в том, шо я старые шаблоны не удаляю, я их складываю в специальную папочку Архив И если мне нуна создать к-л новый шаблон, то я просто модернизирую старый, сохраняя при этом иконку (старые мне больше нравятся) и счетчик использования шаблона -- от этого зависит его место среди всех остальных И вот давно (более 2х лет) замечено, шо при такой модификации шаблона СМСка не запрашивается. Меня это устраивает Еще, кстати, замечено, шо именно при первичном подтверждении шаблона фокус ввода СМС-пароля нуна щёлкнуть мышей(так было и лет 7 назад), а вот при введении др. СМС-паролей достаточно просто ввести циферки и энтер, т.е. фокус уже установлен сразу на поле ввода (это сделали везде года 3 назад, но забыли подправить у шаблонов и дето ещё в РегПлатежах).
Кассандра написав:Ну зачем так категорично? Если не выезжаешь за кордон, то пусть эта опция работает себе - зачем своими руками понижать свой левел безпеки?
Поэтому СМС на вход в Альфе - это чистая 100%-ная паранойя
Ну так по аналогии то же самое можно сказать и про Тасю. Но только против неё вы почему то так сильно не пыжитесь. Ну оно то и понятно - как может позволить себе такое её самый ярый адепт. А Алла тут как раз и даёт выбор - хочешь входи по смс, хочешь - без. Выбор, понимаете? Всё простенько и со вкусом. А вы говорите - паранойя
Кассандра написав:Ну по аналогии то же самое можно сказать и про Тасю. Но только против неё вы почему то так сильно не пыжитесь.
Ну почему же - я полностью согласен и в ветке ТАСа давно поднимал этот вопрос (отключение СМС при входе). И мотивацию приводил. Было это давно - ещё при адекватном офпреде ТАСа. Но так как там нет вариантов, то толочь воду в ступе не хочется... А был бы - отключил бы сразу и не задумываясь
Кассандра написав:Ну по аналогии то же самое можно сказать и про Тасю. Но только против неё вы почему то так сильно не пыжитесь.
Ну почему же - я полностью согласен и в ветке ТАСа давно поднимал этот вопрос (отключение СМС при входе). И мотивацию приводил. Было это давно - ещё при адекватном офпреде ТАСа. Но так как там нет вариантов, то толочь воду в ступе не хочется... А был бы - отключил бы сразу и не задумываясь
За СМС при вході. Було 1 випадок в іншому банка що при вході без СМС (2 фактор) туди хтось заходив і пробував платьожик відправити.