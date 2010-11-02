mephala
Хочу сказать, что не верю в завладение средствами клиента Альфы путём описанных манипуляций. Если клиент не совсем туп конечно же... Хотя понимаю, что чисто теоретическая возможность существует.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:25
mephala
Хочу сказать, что не верю в завладение средствами клиента Альфы путём описанных манипуляций. Если клиент не совсем туп конечно же... Хотя понимаю, что чисто теоретическая возможность существует.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:03
9806.
Вот пример от IMPRINTERа
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4107816#p4107816
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:06
Re: Альфа-Банк
Щоа я роблю не так?
Сервис->Активація картки/ обираю карту, Далі.
Отримую: Зверніть увагу! Активувати можна лише нові картки. Для розблокування скористайтеся опцією "Розблокувати картку" у розділі "Сервіси"
В меню Сервіс->Блокувати/розблокувати:
Поточний статус карти Заблокована
Вчора пробували розблокувати через меню Сервіс->Блокувати/розблокувати
Нічого не змінилося.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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