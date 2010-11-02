Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:06

Щоа я роблю не так?



Сервис->Активація картки/ обираю карту, Далі.

Отримую: Зверніть увагу! Активувати можна лише нові картки. Для розблокування скористайтеся опцією "Розблокувати картку" у розділі "Сервіси"



В меню Сервіс->Блокувати/розблокувати:

Поточний статус карти Заблокована



Вчора пробували розблокувати через меню Сервіс->Блокувати/розблокувати

Нічого не змінилося.

Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?