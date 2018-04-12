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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:25
mephala
Хочу сказать, что не верю в завладение средствами клиента Альфы путём описанных манипуляций. Если клиент не совсем туп конечно же... Хотя понимаю, что чисто теоретическая возможность существует.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:03
Інкогніто написав:
По другому банку, здесь активнее народ. Если банк не выдает деньги по окончанию депозита, то на какой счёт он должен себе положить, чтобы банку было плохо.
Читал про какой-то то счёт для учёта таких средств.
9806.
Вот пример от IMPRINTER
аhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4107816#p4107816
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:06
Щоа я роблю не так?
Сервис->Активація картки/ обираю карту, Далі.
Отримую: Зверніть увагу! Активувати можна лише нові картки. Для розблокування скористайтеся опцією "Розблокувати картку" у розділі "Сервіси"
В меню Сервіс->Блокувати/розблокувати:
Поточний статус карти Заблокована
Вчора пробували розблокувати через меню Сервіс->Блокувати/розблокувати
Нічого не змінилося.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:27
ALEF написав:
Щоа я роблю не так?
Сервис->Активація картки/ обираю карту, Далі.
Отримую: Зверніть увагу! Активувати можна лише нові картки. Для розблокування скористайтеся опцією "Розблокувати картку" у розділі "Сервіси"
В меню Сервіс->Блокувати/розблокувати:
Поточний статус карти Заблокована
Вчора пробували розблокувати через меню Сервіс->Блокувати/розблокувати
Нічого не змінилося.
Ви часом не ФОП?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:29
ALEF написав:
Щоа я роблю не так?
Сервис->Активація картки/ обираю карту, Далі.
Отримую: Зверніть увагу! Активувати можна лише нові картки. Для розблокування скористайтеся опцією "Розблокувати картку" у розділі "Сервіси"
В меню Сервіс->Блокувати/розблокувати:
Поточний статус карти Заблокована
Вчора пробували розблокувати через меню Сервіс->Блокувати/розблокувати
Нічого не змінилося.
Так карта новая или нет?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:11
mephala написав: Карамболь написав:
мне вообще показалось, что это не Виктория - уж
больно робко и редко выходит в эфир...
тоже начал червячок сомнения грызть что что то не так в королевстве датском.
Добрый день. К сожалению, я не могу пока уделять вам достаточно внимания, так как заменяю коллегу, которая сейчас в отпуске. Надеюсь на понимание. Продержитесь еще недельку
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:14
Alfa_Bank написав:
Продержитесь еще недельку .
понял, недельку больше выпендриваться не буду
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:21
Alfa_Bank написав: mephala написав: Карамболь написав:
мне вообще показалось, что это не Виктория - уж
больно робко и редко выходит в эфир...
тоже начал червячок сомнения грызть что что то не так в королевстве датском.
Добрый день. К сожалению, я не могу пока уделять вам достаточно внимания, так как заменяю коллегу, которая сейчас в отпуске. Надеюсь на понимание. Продержитесь еще недельку
.
Виктория в отпуске,тогда как Вас зовут,кума? ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:48
ALEF написав:
Щоа я роблю не так?
Сервис->Активація картки/ обираю карту, Далі.
Отримую: Зверніть увагу! Активувати можна лише нові картки. Для розблокування скористайтеся опцією "Розблокувати картку" у розділі "Сервіси"
В меню Сервіс->Блокувати/розблокувати:
Поточний статус карти Заблокована
Вчора пробували розблокувати через меню Сервіс->Блокувати/розблокувати
Нічого не змінилося.
Карта новая, ещё не забрана из банка.
Не ФОП. ФОП закрыт года три назад.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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