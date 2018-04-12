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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:25

mephala
Хочу сказать, что не верю в завладение средствами клиента Альфы путём описанных манипуляций. Если клиент не совсем туп конечно же... Хотя понимаю, что чисто теоретическая возможность существует.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:03

  Інкогніто написав:По другому банку, здесь активнее народ. Если банк не выдает деньги по окончанию депозита, то на какой счёт он должен себе положить, чтобы банку было плохо.
Читал про какой-то то счёт для учёта таких средств.

9806.
Вот пример от IMPRINTERа
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4107816#p4107816
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:06

Re: Альфа-Банк

Щоа я роблю не так?

Сервис->Активація картки/ обираю карту, Далі.
Отримую: Зверніть увагу! Активувати можна лише нові картки. Для розблокування скористайтеся опцією "Розблокувати картку" у розділі "Сервіси"

В меню Сервіс->Блокувати/розблокувати:
Поточний статус карти Заблокована

Вчора пробували розблокувати через меню Сервіс->Блокувати/розблокувати
Нічого не змінилося.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:27

  ALEF написав:Щоа я роблю не так?

Сервис->Активація картки/ обираю карту, Далі.
Отримую: Зверніть увагу! Активувати можна лише нові картки. Для розблокування скористайтеся опцією "Розблокувати картку" у розділі "Сервіси"

В меню Сервіс->Блокувати/розблокувати:
Поточний статус карти Заблокована

Вчора пробували розблокувати через меню Сервіс->Блокувати/розблокувати
Нічого не змінилося.


Ви часом не ФОП?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:29

  ALEF написав:Щоа я роблю не так?

Сервис->Активація картки/ обираю карту, Далі.
Отримую: Зверніть увагу! Активувати можна лише нові картки. Для розблокування скористайтеся опцією "Розблокувати картку" у розділі "Сервіси"

В меню Сервіс->Блокувати/розблокувати:
Поточний статус карти Заблокована

Вчора пробували розблокувати через меню Сервіс->Блокувати/розблокувати
Нічого не змінилося.


Так карта новая или нет?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:11

  mephala написав:
  Карамболь написав:мне вообще показалось, что это не Виктория - уж
больно робко и редко выходит в эфир... :roll:

тоже начал червячок сомнения грызть что что то не так в королевстве датском.

Добрый день. К сожалению, я не могу пока уделять вам достаточно внимания, так как заменяю коллегу, которая сейчас в отпуске. Надеюсь на понимание. Продержитесь еще недельку :wink:.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:14

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Продержитесь еще недельку .

понял, недельку больше выпендриваться не буду :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:21

гробки

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Карамболь написав:мне вообще показалось, что это не Виктория - уж
больно робко и редко выходит в эфир... :roll:

тоже начал червячок сомнения грызть что что то не так в королевстве датском.

Добрый день. К сожалению, я не могу пока уделять вам достаточно внимания, так как заменяю коллегу, которая сейчас в отпуске. Надеюсь на понимание. Продержитесь еще недельку :wink:.

Виктория в отпуске,тогда как Вас зовут,кума? ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:48

Активувати можна лише нові картки.

  ALEF написав:Щоа я роблю не так?

Сервис->Активація картки/ обираю карту, Далі.
Отримую: Зверніть увагу! Активувати можна лише нові картки. Для розблокування скористайтеся опцією "Розблокувати картку" у розділі "Сервіси"

В меню Сервіс->Блокувати/розблокувати:
Поточний статус карти Заблокована

Вчора пробували розблокувати через меню Сервіс->Блокувати/розблокувати
Нічого не змінилося.


Карта новая, ещё не забрана из банка.
Не ФОП. ФОП закрыт года три назад.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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