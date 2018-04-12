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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:40
Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?
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thirdeye
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:50
thirdeye написав:
Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?
Це де такі бізобразія?
А до керівника відділення не звертались щоб навів порядок?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:01
thirdeye написав:
Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?
ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.
так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе.
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mephala
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:18
mephala написав: thirdeye написав:
Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?
ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.
так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе.
Що значить всі банки? Ніколи з такою ситуацією не стикався в ВТБ!
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Meridian
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:43
Квесторе_поверніться написав:
Це де такі бізобразія?
А до керівника відділення не звертались щоб навів порядок?
Первый раз в новом отделении на Бориспольской - раньше был Укрсоц, недавно открыли Альфу. Решил, что только там такое (деньги кстати забрать бы не смог, т.к. отделение хоть и открыли, но терминалов Альфы еще не подвезли). Сегодня был на Княжем Затоне - т.е. видимо у них это указание свыше во все отделения
mephala написав:
ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.
Я всегда по 1000 +- без проблем снимаю. Просто сам факт, что сумма есть, но дадим только если страховку возьмете. Некрасиво
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thirdeye
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