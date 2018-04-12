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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5551555255535554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:40

Re: Альфа-Банк

Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:50

  thirdeye написав:Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?

Це де такі бізобразія?
А до керівника відділення не звертались щоб навів порядок?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:01

  thirdeye написав:Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?

ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.
так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:18

  mephala написав:
  thirdeye написав:Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?

ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.
так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе.


Що значить всі банки? Ніколи з такою ситуацією не стикався в ВТБ!
Meridian
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:43

Re: Альфа-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Це де такі бізобразія?
А до керівника відділення не звертались щоб навів порядок?

Первый раз в новом отделении на Бориспольской - раньше был Укрсоц, недавно открыли Альфу. Решил, что только там такое (деньги кстати забрать бы не смог, т.к. отделение хоть и открыли, но терминалов Альфы еще не подвезли). Сегодня был на Княжем Затоне - т.е. видимо у них это указание свыше во все отделения
  mephala написав:ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.

Я всегда по 1000 +- без проблем снимаю. Просто сам факт, что сумма есть, но дадим только если страховку возьмете. Некрасиво
thirdeye
 
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