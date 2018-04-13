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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:50
thirdeye написав:
Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?
Це де такі бізобразія?
А до керівника відділення не звертались щоб навів порядок?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:01
thirdeye написав:
Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?
ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.
так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе.
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mephala
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:18
mephala написав: thirdeye написав:
Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?
ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.
так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе.
Що значить всі банки? Ніколи з такою ситуацією не стикався в ВТБ!
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Meridian
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:43
Квесторе_поверніться написав:
Це де такі бізобразія?
А до керівника відділення не звертались щоб навів порядок?
Первый раз в новом отделении на Бориспольской - раньше был Укрсоц, недавно открыли Альфу. Решил, что только там такое (деньги кстати забрать бы не смог, т.к. отделение хоть и открыли, но терминалов Альфы еще не подвезли). Сегодня был на Княжем Затоне - т.е. видимо у них это указание свыше во все отделения
mephala написав:
ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.
Я всегда по 1000 +- без проблем снимаю. Просто сам факт, что сумма есть, но дадим только если страховку возьмете. Некрасиво
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thirdeye
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:20
Meridian написав: mephala написав: thirdeye написав:
Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?
ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.
так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе.
Що значить всі банки? Ніколи з такою ситуацією не стикався в ВТБ!
то что вы не сталкивались не значит что ВТБ не может в позу стать. чел он 7 лет себя норм чувствовал а тут вдруг стало печально.
например у аллы прописано что все что выше 2К гришек должно быть заказано за ПЯТЬ!!! дней до получения. не думали что подобные подстраховочки могут быть прописаны и у ВТБ? возможность использования банком данных ограничений не означает что он ними пользуется всегда.
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mephala
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:32
thirdeye написав:
Я всегда по 1000 +- без проблем снимаю. Просто сам факт, что сумма есть, но дадим только если страховку возьмете. Некрасиво
ну почему именно так было вам сказано мы не узнаем. но не думаю что у нее в кассе были свободные деньги а она уперлась рогом. щас не времена бакса по 13.
я могу смоделировать например следующее как вариант.
у нее в кассе действительно была эта сумма. но она была кем то заказана и чел еще не пришел. отдать вам - это нарваться на скандал от того клиента.
но можно предположить что у кассира есть варианты после вашего ухода пополнить кассу. может в другом отделении перехватить. может запросить подкрепления дополнительно. не знаю. но для всего этого кассиру нужно оторвать одно место от стула и начать шевелиться.
от поясните мне почему вы не захотели пошевелиться и заказать деньги а кассир должна начать ради вас выскакивать из штанов за просто так после вашего ухода? канеш она предложила вам купить услугу банковскую для повышения выполнения отделением плана. и вам есть валюта и отделению план. не устраивает - заказывайте или по капле собирайте с разных отделений. а самое проще - позвоните в отделение (если нет номера то через гарячку соединят) и узнайте есть ли в кассе нужная сумма. было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми.
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mephala
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