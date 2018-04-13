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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 5551555255535554 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 891 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 189 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 16% 142 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 139 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 247 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 20% 174 Всього голосів : 891 Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:50 thirdeye написав: Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать? Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?

Це де такі бізобразія?

А до керівника відділення не звертались щоб навів порядок? Це де такі бізобразія?А до керівника відділення не звертались щоб навів порядок? Квесторе_поверніться Повідомлень: 24406 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:01 thirdeye написав: Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать? Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?

ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.

так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе. ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе. mephala Повідомлень: 2906 З нами з: 07.04.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:18 mephala написав: thirdeye написав: Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать? Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?

ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.

так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе. ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе.



Що значить всі банки? Ніколи з такою ситуацією не стикався в ВТБ! Що значить всі банки? Ніколи з такою ситуацією не стикався в ВТБ! Meridian Повідомлень: 821 З нами з: 09.04.14 Подякував: 58 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:43 Re: Альфа-Банк Квесторе_поверніться написав: Це де такі бізобразія?

А до керівника відділення не звертались щоб навів порядок? Це де такі бізобразія?А до керівника відділення не звертались щоб навів порядок?

Первый раз в новом отделении на Бориспольской - раньше был Укрсоц, недавно открыли Альфу. Решил, что только там такое (деньги кстати забрать бы не смог, т.к. отделение хоть и открыли, но терминалов Альфы еще не подвезли). Сегодня был на Княжем Затоне - т.е. видимо у них это указание свыше во все отделения

mephala написав: ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее. ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.

Я всегда по 1000 +- без проблем снимаю. Просто сам факт, что сумма есть, но дадим только если страховку возьмете. Некрасиво Первый раз в новом отделении на Бориспольской - раньше был Укрсоц, недавно открыли Альфу. Решил, что только там такое (деньги кстати забрать бы не смог, т.к. отделение хоть и открыли, но терминалов Альфы еще не подвезли). Сегодня был на Княжем Затоне - т.е. видимо у них это указание свыше во все отделенияЯ всегда по 1000 +- без проблем снимаю. Просто сам факт, что сумма есть, но дадим только если страховку возьмете. Некрасиво thirdeye Повідомлень: 13 З нами з: 13.03.15 Подякував: 33 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:20 Meridian написав: mephala написав: thirdeye написав: Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать? Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?

ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.

так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе. ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе.



Що значить всі банки? Ніколи з такою ситуацією не стикався в ВТБ! Що значить всі банки? Ніколи з такою ситуацією не стикався в ВТБ!

то что вы не сталкивались не значит что ВТБ не может в позу стать. чел он 7 лет себя норм чувствовал а тут вдруг стало печально.

например у аллы прописано что все что выше 2К гришек должно быть заказано за ПЯТЬ!!! дней до получения. не думали что подобные подстраховочки могут быть прописаны и у ВТБ? возможность использования банком данных ограничений не означает что он ними пользуется всегда. то что вы не сталкивались не значит что ВТБ не может в позу стать. чел он 7 лет себя норм чувствовал а тут вдруг стало печально.например у аллы прописано что все что выше 2К гришек должно быть заказано за ПЯТЬ!!! дней до получения. не думали что подобные подстраховочки могут быть прописаны и у ВТБ? возможность использования банком данных ограничений не означает что он ними пользуется всегда. mephala Повідомлень: 2906 З нами з: 07.04.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:32 thirdeye написав: Я всегда по 1000 +- без проблем снимаю. Просто сам факт, что сумма есть, но дадим только если страховку возьмете. Некрасиво Я всегда по 1000 +- без проблем снимаю. Просто сам факт, что сумма есть, но дадим только если страховку возьмете. Некрасиво

ну почему именно так было вам сказано мы не узнаем. но не думаю что у нее в кассе были свободные деньги а она уперлась рогом. щас не времена бакса по 13.

я могу смоделировать например следующее как вариант.

у нее в кассе действительно была эта сумма. но она была кем то заказана и чел еще не пришел. отдать вам - это нарваться на скандал от того клиента.

но можно предположить что у кассира есть варианты после вашего ухода пополнить кассу. может в другом отделении перехватить. может запросить подкрепления дополнительно. не знаю. но для всего этого кассиру нужно оторвать одно место от стула и начать шевелиться.

от поясните мне почему вы не захотели пошевелиться и заказать деньги а кассир должна начать ради вас выскакивать из штанов за просто так после вашего ухода? канеш она предложила вам купить услугу банковскую для повышения выполнения отделением плана. и вам есть валюта и отделению план. не устраивает - заказывайте или по капле собирайте с разных отделений. а самое проще - позвоните в отделение (если нет номера то через гарячку соединят) и узнайте есть ли в кассе нужная сумма. было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми. ну почему именно так было вам сказано мы не узнаем. но не думаю что у нее в кассе были свободные деньги а она уперлась рогом. щас не времена бакса по 13.я могу смоделировать например следующее как вариант.у нее в кассе действительно была эта сумма. но она была кем то заказана и чел еще не пришел. отдать вам - это нарваться на скандал от того клиента.но можно предположить что у кассира есть варианты после вашего ухода пополнить кассу. может в другом отделении перехватить. может запросить подкрепления дополнительно. не знаю. но для всего этого кассиру нужно оторвать одно место от стула и начать шевелиться.от поясните мне почему вы не захотели пошевелиться и заказать деньги а кассир должна начать ради вас выскакивать из штанов за просто так после вашего ухода? канеш она предложила вам купить услугу банковскую для повышения выполнения отделением плана. и вам есть валюта и отделению план. не устраивает - заказывайте или по капле собирайте с разных отделений. а самое проще - позвоните в отделение (если нет номера то через гарячку соединят) и узнайте есть ли в кассе нужная сумма. было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми. mephala Повідомлень: 2906 З нами з: 07.04.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5551555255535554 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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