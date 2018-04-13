Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:32

thirdeye написав: Я всегда по 1000 +- без проблем снимаю. Просто сам факт, что сумма есть, но дадим только если страховку возьмете. Некрасиво Я всегда по 1000 +- без проблем снимаю. Просто сам факт, что сумма есть, но дадим только если страховку возьмете. Некрасиво

ну почему именно так было вам сказано мы не узнаем. но не думаю что у нее в кассе были свободные деньги а она уперлась рогом. щас не времена бакса по 13.я могу смоделировать например следующее как вариант.у нее в кассе действительно была эта сумма. но она была кем то заказана и чел еще не пришел. отдать вам - это нарваться на скандал от того клиента.но можно предположить что у кассира есть варианты после вашего ухода пополнить кассу. может в другом отделении перехватить. может запросить подкрепления дополнительно. не знаю. но для всего этого кассиру нужно оторвать одно место от стула и начать шевелиться.от поясните мне почему вы не захотели пошевелиться и заказать деньги а кассир должна начать ради вас выскакивать из штанов за просто так после вашего ухода? канеш она предложила вам купить услугу банковскую для повышения выполнения отделением плана. и вам есть валюта и отделению план. не устраивает - заказывайте или по капле собирайте с разных отделений. а самое проще - позвоните в отделение (если нет номера то через гарячку соединят) и узнайте есть ли в кассе нужная сумма. было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми.