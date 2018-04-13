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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5552555355545555>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:50

  thirdeye написав:Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?

Це де такі бізобразія?
А до керівника відділення не звертались щоб навів порядок?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:01

  thirdeye написав:Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?

ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.
так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:18

  mephala написав:
  thirdeye написав:Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?

ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.
так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе.


Що значить всі банки? Ніколи з такою ситуацією не стикався в ВТБ!
Meridian
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:43

Re: Альфа-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Це де такі бізобразія?
А до керівника відділення не звертались щоб навів порядок?

Первый раз в новом отделении на Бориспольской - раньше был Укрсоц, недавно открыли Альфу. Решил, что только там такое (деньги кстати забрать бы не смог, т.к. отделение хоть и открыли, но терминалов Альфы еще не подвезли). Сегодня был на Княжем Затоне - т.е. видимо у них это указание свыше во все отделения
  mephala написав:ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.

Я всегда по 1000 +- без проблем снимаю. Просто сам факт, что сумма есть, но дадим только если страховку возьмете. Некрасиво
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:20

  Meridian написав:
  mephala написав:
  thirdeye написав:Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?

ну как бы все банки говорят что если хотите гарантированно получить нал в кассе - заказывайте заранее.
так что факт сам по себе неприятный но таковы реалии - чем меньше отделение тем меньше налички в кассе.


Що значить всі банки? Ніколи з такою ситуацією не стикався в ВТБ!

то что вы не сталкивались не значит что ВТБ не может в позу стать. чел он 7 лет себя норм чувствовал а тут вдруг стало печально.
например у аллы прописано что все что выше 2К гришек должно быть заказано за ПЯТЬ!!! дней до получения. не думали что подобные подстраховочки могут быть прописаны и у ВТБ? возможность использования банком данных ограничений не означает что он ними пользуется всегда.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:32

  thirdeye написав:Я всегда по 1000 +- без проблем снимаю. Просто сам факт, что сумма есть, но дадим только если страховку возьмете. Некрасиво

ну почему именно так было вам сказано мы не узнаем. но не думаю что у нее в кассе были свободные деньги а она уперлась рогом. щас не времена бакса по 13.
я могу смоделировать например следующее как вариант.
у нее в кассе действительно была эта сумма. но она была кем то заказана и чел еще не пришел. отдать вам - это нарваться на скандал от того клиента.
но можно предположить что у кассира есть варианты после вашего ухода пополнить кассу. может в другом отделении перехватить. может запросить подкрепления дополнительно. не знаю. но для всего этого кассиру нужно оторвать одно место от стула и начать шевелиться.
от поясните мне почему вы не захотели пошевелиться и заказать деньги а кассир должна начать ради вас выскакивать из штанов за просто так после вашего ухода? канеш она предложила вам купить услугу банковскую для повышения выполнения отделением плана. и вам есть валюта и отделению план. не устраивает - заказывайте или по капле собирайте с разных отделений. а самое проще - позвоните в отделение (если нет номера то через гарячку соединят) и узнайте есть ли в кассе нужная сумма. было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 06:36

Эко-бонусы

  curiousobro написав:Бонусы выкатили акурат к Пасхе
Все за пасками и салом :)


Кстати, все хотел спросить: а как сейчас они начисляются?
Я думал, 2% от суммы, потраченной за предыдущий месяц.
Но в апреле мне упало меньше, чем 2% от суммы. Потрачено в марте (с карты ЭКО-Максимум) 1279,80 грн, а бонусов упало 19,90 грн.
Что я делаю/считаю не так?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 09:16

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:
  curiousobro написав:Бонусы выкатили акурат к Пасхе
Все за пасками и салом :)


Кстати, все хотел спросить: а как сейчас они начисляются?
Я думал, 2% от суммы, потраченной за предыдущий месяц.
Но в апреле мне упало меньше, чем 2% от суммы. Потрачено в марте (с карты ЭКО-Максимум) 1279,80 грн, а бонусов упало 19,90 грн.
Что я делаю/считаю не так?

Считаете по дате проведения по счету?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 09:19

Re: Альфа-Банк

Господа, напомните пожалуйста. По "переведенному" с голда в ворлд Максимуму - еще актуальна акция х2 на кешбек на 30 дней?
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 10:09

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:.... бла бла бла ...
было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми.

Еще раз описываю ситуацию: в ДВУХ отделениях мне для того, чтобы получить полную сумму предложили купить какую-то страховку. На протяжении трех предыдущих лет без проблем снимал раз-полтора в месяц по ~1000 баксов не заказывая (за исключением периода, когда без заказывания вообще ничего нельзя было получить). Если это не указание впаривать любой ценой никому не нужную страховку - то что тогда? До этого банк никогда не опускался до подобного
thirdeye
 
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