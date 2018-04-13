thirdeye написав: mephala написав:
.... бла бла бла ...
было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми.
Еще раз описываю ситуацию: в ДВУХ отделениях мне для того, чтобы получить полную сумму предложили купить какую-то страховку. На протяжении трех предыдущих лет без проблем снимал раз-полтора в месяц по ~1000 баксов не заказывая (за исключением периода, когда без заказывания вообще ничего нельзя было получить). Если это не указание впаривать любой ценой никому не нужную страховку - то что тогда? До этого банк никогда не опускался до подобного
Недавно столкнулся с аналогичным случаем в "чужом" отделении, при снятии без заказа суммы в 50т грн, кассир попыталась напарить страховку, иначе "не дам", но я ей предложил "погулять", либо я "прогуляюсь" к начальнику отделения и проблема рассосалась сама собой.
Просто им спускают "сверху" планы, что тут поделаешь...