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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 кві, 2018 10:21
А что застраховать предложили то?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 14 кві, 2018 10:26
thirdeye написав: mephala написав:
.... бла бла бла ...
было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми.
Еще раз описываю ситуацию: в ДВУХ отделениях мне для того, чтобы получить полную сумму предложили купить какую-то страховку. На протяжении трех предыдущих лет без проблем снимал раз-полтора в месяц по ~1000 баксов не заказывая (за исключением периода, когда без заказывания вообще ничего нельзя было получить). Если это не указание впаривать любой ценой никому не нужную страховку - то что тогда? До этого банк никогда не опускался до подобного
Недавно столкнулся с аналогичным случаем в "чужом" отделении, при снятии без заказа суммы в 50т грн, кассир попыталась напарить страховку, иначе "не дам", но я ей предложил "погулять", либо я "прогуляюсь" к начальнику отделения и проблема рассосалась сама собой.
Просто им спускают "сверху" планы, что тут поделаешь...
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Додано: Суб 14 кві, 2018 10:38
Что застраховать хотят?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
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-
- Повідомлень: 13148
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1004 раз.
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П'ят 13 кві, 2018 21:29
sens
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