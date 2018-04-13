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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5552555355545555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 10:21

А что застраховать предложили то?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 10:26

  thirdeye написав:
  mephala написав:.... бла бла бла ...
было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми.

Еще раз описываю ситуацию: в ДВУХ отделениях мне для того, чтобы получить полную сумму предложили купить какую-то страховку. На протяжении трех предыдущих лет без проблем снимал раз-полтора в месяц по ~1000 баксов не заказывая (за исключением периода, когда без заказывания вообще ничего нельзя было получить). Если это не указание впаривать любой ценой никому не нужную страховку - то что тогда? До этого банк никогда не опускался до подобного

Недавно столкнулся с аналогичным случаем в "чужом" отделении, при снятии без заказа суммы в 50т грн, кассир попыталась напарить страховку, иначе "не дам", но я ей предложил "погулять", либо я "прогуляюсь" к начальнику отделения и проблема рассосалась сама собой.
Просто им спускают "сверху" планы, что тут поделаешь...
GrafBV
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 10:38

Что застраховать хотят?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13148
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:43

  thirdeye написав:
  mephala написав:.... бла бла бла ...
было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми.

Еще раз описываю ситуацию: в ДВУХ отделениях мне для того, чтобы получить полную сумму предложили купить какую-то страховку. На протяжении трех предыдущих лет без проблем снимал раз-полтора в месяц по ~1000 баксов не заказывая (за исключением периода, когда без заказывания вообще ничего нельзя было получить). Если это не указание впаривать любой ценой никому не нужную страховку - то что тогда? До этого банк никогда не опускался до подобного


Тоже несколько раз нарывался на отсутствие валюты на Княжем Затоне. Соседнее отделение в Алладине без проблем выдало сумму даже больше вашей. На следующий день все повторилось - Княжий Затон отказал, В Алладине без проблем.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 13:39

  BBC написав:Что застраховать хотят?

Та ХЗ, все просто, "купите страховку - выдам деньги, вы же не заказывали, я иду вам на уступки, пойдите и вы мне"
GrafBV
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:59

  BBC написав:Что застраховать хотят?

страховка имущества. Я не расспрашивал особо, т.к. нафиг не нужно
thirdeye
 
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