|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 кві, 2018 10:21
А что застраховать предложили то?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13148
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1004 раз.
- Подякували: 1099 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 кві, 2018 10:26
thirdeye написав: mephala написав:
.... бла бла бла ...
было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми.
Еще раз описываю ситуацию: в ДВУХ отделениях мне для того, чтобы получить полную сумму предложили купить какую-то страховку. На протяжении трех предыдущих лет без проблем снимал раз-полтора в месяц по ~1000 баксов не заказывая (за исключением периода, когда без заказывания вообще ничего нельзя было получить). Если это не указание впаривать любой ценой никому не нужную страховку - то что тогда? До этого банк никогда не опускался до подобного
Недавно столкнулся с аналогичным случаем в "чужом" отделении, при снятии без заказа суммы в 50т грн, кассир попыталась напарить страховку, иначе "не дам", но я ей предложил "погулять", либо я "прогуляюсь" к начальнику отделения и проблема рассосалась сама собой.
Просто им спускают "сверху" планы, что тут поделаешь...
-
GrafBV
-
-
- Повідомлень: 1319
- З нами з: 26.12.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 кві, 2018 10:38
Что застраховать хотят?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13148
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1004 раз.
- Подякували: 1099 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 кві, 2018 11:43
thirdeye написав: mephala написав:
.... бла бла бла ...
было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми.
Еще раз описываю ситуацию: в ДВУХ отделениях мне для того, чтобы получить полную сумму предложили купить какую-то страховку. На протяжении трех предыдущих лет без проблем снимал раз-полтора в месяц по ~1000 баксов не заказывая (за исключением периода, когда без заказывания вообще ничего нельзя было получить). Если это не указание впаривать любой ценой никому не нужную страховку - то что тогда? До этого банк никогда не опускался до подобного
Тоже несколько раз нарывался на отсутствие валюты на Княжем Затоне. Соседнее отделение в Алладине без проблем выдало сумму даже больше вашей. На следующий день все повторилось - Княжий Затон отказал, В Алладине без проблем.
-
kucher_oleg_ua
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 23.12.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 кві, 2018 13:39
BBC написав:
Что застраховать хотят?
Та ХЗ, все просто, "купите страховку - выдам деньги, вы же не заказывали, я иду вам на уступки, пойдите и вы мне"
-
GrafBV
-
-
- Повідомлень: 1319
- З нами з: 26.12.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 кві, 2018 15:59
BBC написав:
Что застраховать хотят?
страховка имущества. Я не расспрашивал особо, т.к. нафиг не нужно
-
thirdeye
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:15
Aps написав:
Искатель написав: curiousobro написав:
Бонусы выкатили акурат к Пасхе
Все за пасками и салом
Кстати, все хотел спросить: а как сейчас они начисляются?
Я думал, 2% от суммы, потраченной за предыдущий месяц.
Но в апреле мне упало меньше, чем 2% от суммы. Потрачено в марте (с карты ЭКО-Максимум) 1279,80 грн, а бонусов упало 19,90 грн.
Что я делаю/считаю не так?
Считаете по дате проведения по счету?
Точно! Это я не учел (( Я редко пользуюсь этой картой, а в феврале-марте пользовался часто, и некоторые суммы провелись следующим месяцем.
Спасибо огромное! Да, все сошлось.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1230
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15004
|2121973
|
Суб 14 кві, 2018 18:04
Кащей
|
|9848
|1411680
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4720
|763819
|
Суб 14 кві, 2018 15:28
Muzzy
реклама
|