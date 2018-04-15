mephala написав:.... бла бла бла ... было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми.
Еще раз описываю ситуацию: в ДВУХ отделениях мне для того, чтобы получить полную сумму предложили купить какую-то страховку. На протяжении трех предыдущих лет без проблем снимал раз-полтора в месяц по ~1000 баксов не заказывая (за исключением периода, когда без заказывания вообще ничего нельзя было получить). Если это не указание впаривать любой ценой никому не нужную страховку - то что тогда? До этого банк никогда не опускался до подобного
Недавно столкнулся с аналогичным случаем в "чужом" отделении, при снятии без заказа суммы в 50т грн, кассир попыталась напарить страховку, иначе "не дам", но я ей предложил "погулять", либо я "прогуляюсь" к начальнику отделения и проблема рассосалась сама собой. Просто им спускают "сверху" планы, что тут поделаешь...
mephala написав:.... бла бла бла ... было бы желание решить проблему а не делать всех виноватыми.
Еще раз описываю ситуацию: в ДВУХ отделениях мне для того, чтобы получить полную сумму предложили купить какую-то страховку. На протяжении трех предыдущих лет без проблем снимал раз-полтора в месяц по ~1000 баксов не заказывая (за исключением периода, когда без заказывания вообще ничего нельзя было получить). Если это не указание впаривать любой ценой никому не нужную страховку - то что тогда? До этого банк никогда не опускался до подобного
Тоже несколько раз нарывался на отсутствие валюты на Княжем Затоне. Соседнее отделение в Алладине без проблем выдало сумму даже больше вашей. На следующий день все повторилось - Княжий Затон отказал, В Алладине без проблем.
curiousobro написав:Бонусы выкатили акурат к Пасхе Все за пасками и салом
Кстати, все хотел спросить: а как сейчас они начисляются? Я думал, 2% от суммы, потраченной за предыдущий месяц. Но в апреле мне упало меньше, чем 2% от суммы. Потрачено в марте (с карты ЭКО-Максимум) 1279,80 грн, а бонусов упало 19,90 грн. Что я делаю/считаю не так?
Считаете по дате проведения по счету?
Точно! Это я не учел (( Я редко пользуюсь этой картой, а в феврале-марте пользовался часто, и некоторые суммы провелись следующим месяцем. Спасибо огромное! Да, все сошлось.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
thirdeye написав:Первый раз за лет 7 пользования услугами банка вынужден оставить негативный отзыв! В кассе не выдают баксы с долларовой карты: или заказывайте, или КУПИТЕ СТРАХОВКУ ЗА 30 ГРН. Это что за цирк блин? В одном отделении "есть 500 так, но если купите - то найдем всю сумму". Во втором вообще "Ну 300 может быть дам". Я еще и с танцами и плясками должен свои деньги получать?
thirdeye, добрый день. Для возможности рассмотреть Вашу претензию укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН.
А может работник банка или кто сталкивался уточнить: к "покупкам за месяц" которых должно быть не менее 8/10 относится ли оплата из кабинета коммунальных? Не карточкой гдето на сайтах, а именно коммунальных услуг из кабинета Альбанка