Да, входит.
Согласно древнему ответу представителя - всё, что содержит магическое буквосочетание E2460096 в выписке - входит в категорию "покупки за месяц".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:25
Да, входит.
Согласно древнему ответу представителя - всё, что содержит магическое буквосочетание E2460096 в выписке - входит в категорию "покупки за месяц".
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:28
Зато, бесплатный курорт* за каждую потраченную тысячу гривень. Только успевай носить мешки в кассу, что там тот полтинник.
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*шанс выиграть
Востаннє редагувалось wig в Пон 16 кві, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:28
рассрочка
Опять услуга балуется,в воскресенье сделал покупки картой банка,пришла смс с предложением,перехожу по ссылке и сервис недоступен. Что за баг ?
никому не верю
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:38
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:44
алла все пытается оленей от касс отвадить ... а они все прут и прут ... интересно при комисс 100% они тоже будут переть в кассу?
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Додано: Пон 16 кві, 2018 11:46
Ребят,подскажите,можно ли открыть в Альфе Ощадний депозит,он же сберсчёт,как я понял,без всяких пакетов,или нет?
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:48
в отделении можно. но в отделении выше неснижаемый остаток ...
чтоб открыть в МАБе вам надо иметь или 2620 текущий или какую то карту
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:05
Як активувати картку?
Підкажіть будь ласка:
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:09
ALEF
когда была заказана карта?
еще вариант ... позвоните установите пин через айвиар 0 800 502 747 ... при установки пина карта автоматом активируется ... введите посл 4 цифры карты что вы видите в мабе .. потом номер паспорта ... придумайте пин
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:34
ВЫ ЛЮБИТЕ КОШЕК ?
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Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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