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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5554555555565557>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:25

  volumer написав:А может работник банка или кто сталкивался уточнить:
к "покупкам за месяц" которых должно быть не менее 8/10 относится ли оплата из кабинета коммунальных? Не карточкой гдето на сайтах, а именно коммунальных услуг из кабинета Альбанка


Да, входит.

Согласно древнему ответу представителя - всё, что содержит магическое буквосочетание E2460096 в выписке - входит в категорию "покупки за месяц".
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:28

  BBC написав:Хочуть не менше 10000,01 грн через касу/банкомат для погашення кредитки приймати
https://alfabank.ua/about/press/tarifi- ... artok-2517
Інакше 50 грн за цю операцію хочуть в касі й 15 грн у банкоматі

Зато, бесплатный курорт* за каждую потраченную тысячу гривень. Только успевай носить мешки в кассу, что там тот полтинник.
--
*шанс выиграть
Востаннє редагувалось wig в Пон 16 кві, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:28

рассрочка

Опять услуга балуется,в воскресенье сделал покупки картой банка,пришла смс с предложением,перехожу по ссылке и сервис недоступен. Что за баг ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:38

  sens написав:Опять услуга балуется,в воскресенье сделал покупки картой банка,пришла смс с предложением,перехожу по ссылке и сервис недоступен. Что за баг ?


Ищите проблему у себя, сегодня было 2 рассрочки - всё прошло без проблем, как по маслу.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:44

  BBC написав:Хочуть не менше 10000,01 грн через касу/банкомат для погашення кредитки приймати
https://alfabank.ua/about/press/tarifi- ... artok-2517
Інакше 50 грн за цю операцію хочуть в касі й 15 грн у банкоматі


алла все пытается оленей от касс отвадить ... а они все прут и прут ... интересно при комисс 100% они тоже будут переть в кассу?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:46

Ребят,подскажите,можно ли открыть в Альфе Ощадний депозит,он же сберсчёт,как я понял,без всяких пакетов,или нет?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:48

  Scotch написав:Ребят,подскажите,можно ли открыть в Альфе Ощадний депозит,он же сберсчёт,как я понял,без всяких пакетов,или нет?


в отделении можно. но в отделении выше неснижаемый остаток ...
чтоб открыть в МАБе вам надо иметь или 2620 текущий или какую то карту
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:05

Як активувати картку?

Підкажіть будь ласка:
  ALEF написав:Що я роблю не так?

Сервис->Активація картки/ обираю карту, Далі.
Отримую: Зверніть увагу! Активувати можна лише нові картки. Для розблокування скористайтеся опцією "Розблокувати картку" у розділі "Сервіси"

В меню Сервіс->Блокувати/розблокувати:
Поточний статус карти Заблокована

Вчора пробували розблокувати через меню Сервіс->Блокувати/розблокувати
Нібито розблокувалася через підтвердження по смс. Але нічого не змінилося.

Карта нова.
Не ФОП.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:09

ALEF

когда была заказана карта?

еще вариант ... позвоните установите пин через айвиар 0 800 502 747 ... при установки пина карта автоматом активируется ... введите посл 4 цифры карты что вы видите в мабе .. потом номер паспорта ... придумайте пин
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:34

ВЫ ЛЮБИТЕ КОШЕК ?

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:Хочуть не менше 10000,01 грн через касу/банкомат для погашення кредитки приймати
https://alfabank.ua/about/press/tarifi- ... artok-2517
Інакше 50 грн за цю операцію хочуть в касі й 15 грн у банкоматі


алла все пытается оленей от касс отвадить ... а они все прут и прут ... интересно при комисс 100% они тоже будут переть в кассу?

- за допомогою ПТКС агентів ПАТ «Альфа-Банк»-в моём понимании "мой манагер" :roll:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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