алла все пытается оленей от касс отвадить ... а они все прут и прут ... интересно при комисс 100% они тоже будут переть в кассу?
- за допомогою ПТКС агентів ПАТ «Альфа-Банк»-в моём понимании "мой манагер"
А мне отета приписка отам понравилась:
**Дана комісія застосовується при здійсненні операції в національній валюті в розмірі до 10 000 грн. (включно). В разі технічної несправності банкомату Банка з функцією cash-in/cash-out при умові зареєстрованої заявки про неможливість здійснення операції через даний пристрій, комісія складає 15 грн.
Т.е. банка не хочет ремонтировать свои же АТМ и дерет за это с клиентов 15грн