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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5554555555565557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:51

  хуторянка написав:
  IMPRINTER написав:
  BBC написав:Хочуть не менше 10000,01 грн через касу/банкомат для погашення кредитки приймати
https://alfabank.ua/about/press/tarifi- ... artok-2517
Інакше 50 грн за цю операцію хочуть в касі й 15 грн у банкоматі


алла все пытается оленей от касс отвадить ... а они все прут и прут ... интересно при комисс 100% они тоже будут переть в кассу?

- за допомогою ПТКС агентів ПАТ «Альфа-Банк»-в моём понимании "мой манагер" :roll:

А мне отета приписка отам понравилась:
**Дана комісія застосовується при здійсненні операції в національній валюті в розмірі до 10 000 грн. (включно). В разі технічної несправності банкомату Банка з функцією cash-in/cash-out при умові зареєстрованої заявки про неможливість здійснення операції через даний пристрій, комісія складає 15 грн.
Т.е. банка не хочет ремонтировать свои же АТМ и дерет за это с клиентов 15грн :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 13:05

Аваль-Альфа СЭП

спрошу здесь,т.к.более активна ветка.
В день нужно пару переводов делать на Альфу.
Регламент зачисления какой? Проводки с 09.00 до 17.00.
На карточный счёт отправлять или текущий?
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 13:10

  хуторянка написав:
  IMPRINTER написав:
  BBC написав:Хочуть не менше 10000,01 грн через касу/банкомат для погашення кредитки приймати
https://alfabank.ua/about/press/tarifi- ... artok-2517
Інакше 50 грн за цю операцію хочуть в касі й 15 грн у банкоматі


алла все пытается оленей от касс отвадить ... а они все прут и прут ... интересно при комисс 100% они тоже будут переть в кассу?

- за допомогою ПТКС агентів ПАТ «Альфа-Банк»-в моём понимании "мой манагер" :roll:


в вашем может и менеджер, а во всеобщем - это терминалы самообслуживания )
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 13:31

Re: Альфа-Банк

Ріжуть фіст киці по частям... Зробили б вже зразу 'приват' та й усьо
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:15

  korovas2 написав:Господа, напомните пожалуйста. По "переведенному" с голда в ворлд Максимуму - еще актуальна акция х2 на кешбек на 30 дней?

korovas2, добрый день. Двойной КешБек по перевыпущенным картам не предусмотрен условиями Акции, но начисление его возможно и только при условии, что с момента получения перевыпущенной карты не прошло 30 дней.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:04

Re: Альфа-Банк

подскажите когда последний поезд со своего сбера на свою кредитку (2625) ?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:05

  Banki написав:подскажите когда последний поезд со своего сбера на свою кредитку (2625) ?

5мин назад ушёл 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:07

  Banki написав:подскажите когда последний поезд со своего сбера на свою кредитку (2625) ?


В 16:59 :)))
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