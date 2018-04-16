Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:51
хуторянка написав: IMPRINTER написав:
алла все пытается оленей от касс отвадить ... а они все прут и прут ... интересно при комисс 100% они тоже будут переть в кассу?
- за допомогою ПТКС агентів ПАТ «Альфа-Банк»-в моём понимании "мой манагер"
А мне отета приписка отам понравилась:
**Дана комісія застосовується при здійсненні операції в національній валюті в розмірі до 10 000 грн. (включно).
В разі технічної несправності банкомату Банка з функцією cash-in/cash-out при умові зареєстрованої заявки про неможливість здійснення операції через даний пристрій, комісія складає 15 грн.
Т.е. банка не хочет ремонтировать свои же АТМ и дерет за это с клиентов 15грн
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 16 кві, 2018 13:05
спрошу здесь,т.к.более активна ветка.
В день нужно пару переводов делать на Альфу. Регламент зачисления какой? Проводки с 09.00 до 17.00. На карточный счёт отправлять или текущий?
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Додано: Пон 16 кві, 2018 13:10
хуторянка написав: IMPRINTER написав:
алла все пытается оленей от касс отвадить ... а они все прут и прут ... интересно при комисс 100% они тоже будут переть в кассу?
- за допомогою ПТКС агентів ПАТ «Альфа-Банк»-в моём понимании "мой манагер"
в вашем может и менеджер, а во всеобщем - это терминалы самообслуживания )
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Додано: Пон 16 кві, 2018 13:31
Ріжуть фіст киці по частям... Зробили б вже зразу 'приват' та й усьо
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 16 кві, 2018 15:15
korovas2 написав:
Господа, напомните пожалуйста. По "переведенному" с голда в ворлд Максимуму - еще актуальна акция х2 на кешбек на 30 дней?
korovas2, добрый день. Двойной КешБек по перевыпущенным картам не предусмотрен условиями Акции, но начисление его возможно и только при условии, что с момента получения перевыпущенной карты не прошло 30 дней.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 16 кві, 2018 16:04
подскажите когда последний поезд со своего сбера на свою кредитку (2625) ?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
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Додано: Пон 16 кві, 2018 16:05
Banki написав:
подскажите когда последний поезд со своего сбера на свою кредитку (2625) ?
5мин назад ушёл
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 16 кві, 2018 16:07
Banki написав:
подскажите когда последний поезд со своего сбера на свою кредитку (2625) ?
В 16:59
))
Жерминаль
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Додано: Пон 16 кві, 2018 17:01
Проверено опытным путем, никто не угадал
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
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Додано: Пон 16 кві, 2018 19:19
Banki написав:
Проверено опытным путем, никто не угадал
если сэпом из другого банка - можно и позже )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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Пон 16 кві, 2018 18:26 BBC
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