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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5555555655575558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:57

  BBC написав:Хочуть не менше 10000,01 грн через касу/банкомат для погашення кредитки приймати
https://alfabank.ua/about/press/tarifi- ... artok-2517
Інакше 50 грн за цю операцію хочуть в касі й 15 грн у банкоматі


Все изменения по кредиткам:

1) Тарифи на видачу та обслуговування кредитних карток c 15.05.2018:

https://alfabank.ua/about/press/tarifi- ... artok-2517
https://alfabank.ua/about/press/zmini-d ... -osib-2519


2) Новые тарифы по кредиткам Максимум, Максимум Готивка с 16.05.2018 (Альфа-Чек):

https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3
https://alfabank.ua/upload/160518.pdf
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 22:06

Re: Альфа-Банк

похоже алла дошла до ручки. Что бы списать комиссию 60 грн за обслуживание, списали 15 грн за смс, но это не помогло было больше денег 17 грн, они списали еще раз 15 грн. И УРА, все получилось, потом списали 60 грн, ну а потом вернули 15, как ошибочно списанные.
Новый лайфак, или я провтыкал, уже было такое?
Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.
Чукча
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 22:19

  Чукча написав:похоже алла дошла до ручки. Что бы списать комиссию 60 грн за обслуживание, списали 15 грн за смс, но это не помогло было больше денег 17 грн, они списали еще раз 15 грн. И УРА, все получилось, потом списали 60 грн, ну а потом вернули 15, как ошибочно списанные.
Новый лайфак, или я провтыкал, уже было такое?

а у вас случаем не ДВЕ карты с СМС-инфо? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5555555655575558
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