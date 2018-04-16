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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 19:57
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Додано: Пон 16 кві, 2018 22:06
похоже алла дошла до ручки. Что бы списать комиссию 60 грн за обслуживание, списали 15 грн за смс, но это не помогло было больше денег 17 грн, они списали еще раз 15 грн. И УРА, все получилось, потом списали 60 грн, ну а потом вернули 15, как ошибочно списанные.
Новый лайфак, или я провтыкал, уже было такое?
Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.
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Чукча
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Додано: Пон 16 кві, 2018 22:19
Чукча написав:
похоже алла дошла до ручки. Что бы списать комиссию 60 грн за обслуживание, списали 15 грн за смс, но это не помогло было больше денег 17 грн, они списали еще раз 15 грн. И УРА, все получилось, потом списали 60 грн, ну а потом вернули 15, как ошибочно списанные.
Новый лайфак, или я провтыкал, уже было такое?
а у вас случаем не ДВЕ карты с СМС-инфо?
... делайте хоть что-нибудь!
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