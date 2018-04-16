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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 19:57
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Kevin
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Додано: Пон 16 кві, 2018 22:06
похоже алла дошла до ручки. Что бы списать комиссию 60 грн за обслуживание, списали 15 грн за смс, но это не помогло было больше денег 17 грн, они списали еще раз 15 грн. И УРА, все получилось, потом списали 60 грн, ну а потом вернули 15, как ошибочно списанные.
Новый лайфак, или я провтыкал, уже было такое?
Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.
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Чукча
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Додано: Пон 16 кві, 2018 22:19
Чукча написав:
похоже алла дошла до ручки. Что бы списать комиссию 60 грн за обслуживание, списали 15 грн за смс, но это не помогло было больше денег 17 грн, они списали еще раз 15 грн. И УРА, все получилось, потом списали 60 грн, ну а потом вернули 15, как ошибочно списанные.
Новый лайфак, или я провтыкал, уже было такое?
а у вас случаем не ДВЕ карты с СМС-инфо?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 кві, 2018 02:06
Чукча написав:
похоже алла дошла до ручки. Что бы списать комиссию 60 грн за обслуживание, списали 15 грн за смс, но это не помогло было больше денег 17 грн, они списали еще раз 15 грн. И УРА, все получилось, потом списали 60 грн, ну а потом вернули 15, как ошибочно списанные.
Новый лайфак, или я провтыкал, уже было такое?
Это они на платной основе обучают клиентов пользоваться мобильным приложением.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 07:32
Вот это Альфа настрижет по 60грн с клиентов-обладателей карты Максимум)
Не все же форум читают.
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Вів 17 кві, 2018 08:10
romanauscas
Любит Пастернак "пострич" на пару раз...
Потом видит, что доходы от РКО падают, еще очередной камень подводный придумает.
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anikola13
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Додано: Вів 17 кві, 2018 08:35
Завжди не любив смс
раптом ще й пуші окомісять...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:05
chipmunk написав:
Завжди не любив смс
раптом ще й пуші окомісять...
Думаю, что это будет след.шагом.
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anikola13
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